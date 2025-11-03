فرمانده انتظامی لرستان در پيامی يوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخير لانه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام (ره) و روز دانش آموز را تبريک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمي فر فرمانده انتظامی استان در پيامی با گراميداشت يوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهاني و تسخير لانه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام (ره) و روز دانش آموز را تبريک گفت.

متن پیام به این شرح است:

يوم الله ۱۳ آبان روز بسيار مهمی در تقويم کشورمان است، چرا که از يک سو روز استواری ملت ايران در برابر توطئه ها و دسيسه های دشمنان انقلاب و از سوی ديگر روز دانش آموز به عنوان قشری فرهيخته و بيدار است.

۱۳ آبان، روزی است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازی از تاريخ ملت ايران به ثبت رسيده است، روزي که يادآور تبعيد حضرت امام (ره) به ترکيه در سال ۱۳۴۳، کشتار و به خاک و خون کشيدن دانشجويان و دانش آموزان به دست رژيم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و نيز تسخير لانه جاسوسي آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است.

۱۳ آبان روز فرياد "مرگ بر آمريکاست" شعاری استراتژيک که پايه و اساس گفتمان سلطه‌ستيزی و سلطه‌گريزی است که توسط مردم به ويژه جوانان، دانش آموزان و دانشجويان ايرانی در جهان فراگير شد تا خشم و انزجار ملت های دنيا از استثمار، استکبار و استبداد به منصه ظهور برسد.

اين روز فرصتی مناسب براي خنثی سازي اهداف شوم دشمنان انقلاب و اسلام است که وحدت و انسجام ما را در جنگی پيچيده و ترکيبی نشانه گرفته اند و نمی دانند که شجره انقلاب ما تنومندتر از آن است که با ضربه هاي سست و پوشالی حتي به لرزه درآيد،چراکه ملتی فهيم و بصير و همواره تابع و حامی ولايت مراقبت از اين ثمره مبارزات چندين ساله را بر عهده دارد و هيچ گاه ميدان را برای جولان دشمنان، معاندان و مستکبران عالم خالي نخواهند کرد و می دانند که ارزش حيات به نپذيرفتن سلطه زورگويان است.

اينجانب ضمن گراميداشت يوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخير لانه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام (ره)، روز دانش آموز را به عموم آينده سازان اين مرز و بوم بخصوص دانش آموزان فهيم و فرهيخته استان لرستان تبريک عرض نموده و آرزو می کنم تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) روز به روز شاهد موفقيت و پيشرفت های شما باشيم.

سرتيپ دوم محمدرضا هاشمی فر

فرمانده انتظامی استان لرستان