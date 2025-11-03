پیشرفت ۸۶ درصدی طرحهای مدرسه سازی در استان بوشهر
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در عرصه مدرسهسازی، در زمان حاضر ۶۶ طرح در حال اجرا داریم که بهطور میانگین تا کنون به ۸۶ درصد پیشرفت رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا دانشفر در جمع خبرنگاران با تبریک ۱۳ آبان روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به مهمترین برنامههای آموزش و پرورش استان در حوزه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد و گفت: در عرصه مدرسهسازی ۶۶ طرح در حال اجرا داریم که تا کنون به ۸۶ درصد پیشرفت رسیده است و با تکمیل آنها تا دهه فجر و اوایل اسفند، سرانه فضای آموزشی استان به ۷ مترمربع برای هر دانشآموز خواهد رسید.
وی حجم اعتبارات مصوب سفر هیات دولت به استان را دو هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تا کنون حدود ۴۰ درصد این اعتبار تخصیص یافته و بقیه تا پایان سال آینده پرداخت میشود که با اجرای کامل برنامهها تا سال ۱۴۰۶، میانگین سرانه فضاهای آموزشی به ۸.۳ مترمربع خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را مهمترین اولویت سال جاری دانست و بیان کرد: در سال جاری ۲۱۴ دانشآموز استان رتبه زیر هزار، یک رتبه تک رقمی، ۷ رتبه زیر ده و ۳۶ رتبه زیر صد کنکور را کسب کردند که نسبت به سال گذشته که ۱۷۶ نفر بود رشد چشمگیری دارد.
وی همچنین از اختصاص ۹۶ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس خبر داد و گفت: ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس دولتی ارسال شده و۴۰ میلیارد تومان نیز برای مدارس نوساز هزینه شده است.
دانشفر درخصوص توسعه هنرستانها اظهار کرد: با همکاری استانداری، اداره کل فنی و حرفهای و صنایع استان، دو طرح بزرگ هنرستانهای همنوا و جوار صنعت در حال اجراست تا دانشآموزان مهارتهای مورد نیاز بازار کار را بیاموزند؛ همچنین برای دانشآموزان نظری نیز کسب یک مهارت در پایان دوره دوازدهم پیشبینی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر در پایان از همکاری خیران مدرسهساز، نمایندگان رهبری و استانداری برای ارتقای وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی استان قدردانی کرد.