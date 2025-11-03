پیشرفت ۸۶ درصدی طرح‌های مدرسه سازی در استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در عرصه مدرسه‌سازی، در زمان حاضر ۶۶ طرح در حال اجرا داریم که به‌طور میانگین تا کنون به ۸۶ درصد پیشرفت رسیده است.