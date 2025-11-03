به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این المپیاد با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی، ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان و تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم برگزار گردید.

لیلا حسین‌پور، مسئول برگزاری المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای گفت: هدف از برگزاری این المپیاد، ایجاد فرصت برابرريال برای تمام دانش‌آموزان در جهت بروز توانایی‌های جسمی و حرکتی آنان است. همچنین تلاش داریم با ایجاد فضای شاد و پرانرژی، زمینه گرایش بیشتر دانش‌آموزان به فعالیت‌های ورزشی و سبک زندگی سالم را فراهم کنیم.



وی افزود: در این دوره از المپیاد، رشته‌هایی همچون فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و دو و میدانی برگزار شد و دانش‌آموزان با انگیزه و علاقه فراوان در رقابت‌ها شرکت کردند.