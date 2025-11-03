پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: طرحهایی باپیشرفت فیزیکی نود درصدی در بلوار پیامبر اعظم در اولویت دریافت زیرساختهای آب، برق و گاز هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خسروسامری در نشست با سرمایه گذاران بخش شهری، و مسئولان شرکتهای خدمت رسان که در سالن جلسات امام جواد برگزار شد با اعلام تامین زیرساختها برای طرحهای بلوار پیامبر اعظم قم گفت: مقرر شد برای طرحهایی که بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند آب، برق و گاز تامین شود تا مردم برای اسکان و استفاده از ساخت و سازهای صورت گرفته مشکلی نداشته باشند.