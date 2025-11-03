به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خسروسامری در نشست با سرمایه گذاران بخش شهری، و مسئولان شرکت‌های خدمت رسان که در سالن جلسات امام جواد برگزار شد با اعلام تامین زیرساخت‌ها برای طرح‌های بلوار پیامبر اعظم قم گفت: مقرر شد برای طرح‌هایی که بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند آب، برق و گاز تامین شود تا مردم برای اسکان و استفاده از ساخت و ساز‌های صورت گرفته مشکلی نداشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تلاش برای تحقق شعار سال و هدف گذاری برای جلب سرمایه‌گذاری در شهر قم را اولویت برنامه‌های استان برشمرد و افزود: رعایت ضوابط شهرسازی، زیست محیطی، معماری ایرانی اسلامی و ساخت و ساز سبز با توجه به انرژی‌های تجدید پذیر در اولویت اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.