با هدف بهبود مسیرهای ارتباطی و دسترسی آسانتر کشاورزان و روستاییان، طرحهای آسفالتریزی و بهسازی راههای بینمزارع و روستایی شهرستان خوی با همکاری سپاه پاسداران، راهداری، شهرداری دیزجدیز و مشارکت اهالی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در ادامه برنامههای عمرانی و محرومیتزدایی، بیش از پنج طرح بهسازی و آسفالتریزی راههای بینمزارع و روستایی خوی با مشارکت سپاه پاسداران، اداره راهداری و حملونقل جادهای، شهرداری دیزجدیز و شوراهای اسلامی روستاها به اجرا درآمده است.
سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما آذربایجان غربی گفت:بیش از سی کیلومتر از راههای بینمزارع و روستایی به صورت مشارکتی با حضور بسیج سازندگی، دستگاههای دولتی و اهالی منطقه انجام شده و برای ادامه طرح نیز بیش از سی کیلومتر دیگر در نظر گرفتهایم. قیر رایگان این طرحها از طریق بسیج سازندگی سپاه خوی و سپاه شهدا تأمین شده و تا کنون بیش از هزار تُن قیر رایگان در اختیار مجریان و شوراهای روستاها قرار گرفته است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای خوی نیز افزود:عملیات زیرسازی و آمادهسازی این مسیرها به همت نیروهای راهداری انجام شده و با آسفالتریزی کامل، دسترسی کشاورزان به مزارع و باغها تسهیل میشود.
شهردار دیزجدیز هم با اشاره به مشارکت شهرداری در اجرای این طرحها گفت:با تأمین بخشی از ماشینآلات و مصالح، شهرداری دیزجدیز در کنار سپاه و راهداری قرار گرفت تا خدمترسانی به مردم منطقه شتاب بگیرد. این مسیرها علاوه بر نقش اقتصادی، در رونق گردشگری و بهبود بافت روستاهای اطراف مؤثر است.
گفتنی است اجرای طرحهای عمرانی و راهسازی سپاه خوی در مناطق روستایی با هدف تسهیل تردد، رونق کشاورزی و افزایش امنیت راهها ادامه دارد و تا پایان سال در چند مسیر دیگر نیز اجرا خواهد شد.