سرمربی تراکتور گفت: پیروزی با موقعیتهای کم چندان رضایتبخش نیست، اما گاهی بردها با چنگ و دندان به دست میآیند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل الشرطه عراق اظهار داشت: وقتی پیروزی با موقعیتهای کم به دست میآید، چندان رضایتبخش نیست. ما ترجیح میدهیم مالکیت بازی را در اختیار داشته باشیم. در نیمه نخست چندان موقعیت ایجاد نکردیم، اما گاهی بردها با چنگ و دندان به دست میآیند.
وی افزود: ایگور پوستونسکی و محمد نادری مصدوم هستند و جای خالی آنها احساس میشود. همچنین مهدی ترابی بهتازگی از مصدومیت بازگشته و صادق محرمی هنوز به شرایط آرمانی برای بازی ۹۰ دقیقه نرسیده است. بازیکنان جدید نیز به زمان نیاز دارند تا با تیم هماهنگ شوند. خیلیها پیش از بازی باور نداشتند الشرطه تیم خوبی باشد، در حالی که نتایجشان فراتر از کیفیتشان است. به همه تبریک میگویم، مخصوصاً علیرضا بیرانوند که عملکردی استثنایی داشت. بابت درخشش او بسیار خوشحالم و از گل برتری مهدی ترابی نیز خرسندم.
سرمربی تراکتور ادامه داد: برخی از بازیکنان مصدوماند و جایگزینها هم برای رسیدن به آمادگی مسابقه زمان میخواهند. به تمام هواداران، بازیکنان و اعضای کادر فنی تبریک میگویم. شاید بردمان چشمنواز نبود، اما با تلاش و جنگندگی به دست آمد.
اسکوچیچ درباره وضعیت زمین چمن یادگار امام گفت: نمیتوان گفت زمین شرایط خوبی دارد. نمیدانم فرآیند تکمیل چمن در حال انجام است یا خیر. زمین تمرینی ما کاملاً متفاوت است و همین تغییر مکرر سطح چمنها، احتمال مصدومیت بازیکنان را افزایش میدهد. با چشم هم میتوان دید که چمن فعلاً در وضعیت مطلوبی نیست. اگر پیشرفتی حاصل نشود، باید به دنبال راهکار جایگزین باشیم.
وی تأکید کرد: برگ برنده ما هواداران هستند و باید از حضورشان بهره ببریم. نیمه نخست، بیش از آنکه حریف کار را برای ما سخت کند، شرایط زمین باعث دشواری بازی شد. در زمین کوچک و سنگین، بازی روی زمین سخت است. گاهی بدون هوادار بازی میکنیم و گاهی زمین تمرینی تبدیل به زمین مسابقه میشود که حس بازی واقعی را منتقل نمیکند. با وجود همه حواشی و مصدومیتها، عملکرد تیم خوب بود و در مسیر درستی قرار داریم.
اسکوچیچ در ادامه گفت: بازیهای مهمی را در مقاطع فشرده پشت سر گذاشتیم و سربلند بیرون آمدیم. حفظ عملکرد خوب در چنین شرایطی دشوار است و به بازیکنان بابت این تبریک میگویم.
وی درباره اعتراض به داوری نیز تصریح کرد: گاهی اعتراضها طبیعی است. من مربی هستم و در جریان بازی این مسائل پیش میآید؛ حتی ممکن است به بازیکنان خودم هم اعتراض کنم.
سرمربی تراکتور در پایان درباره نخستین پیروزی آسیایی تیم پس از چند سال، گفت: من به رکوردهای فردی فکر نمیکنم. مهم این است که تیم نتیجه بگیرد. وقتی در حضور هواداران پیروز میشویم، هیچکس به اندازه ما خوشحال نیست. فوتبال بدون هوادار معنا ندارد و متأسفم که بهدلیل برخی اشتباهات و رفتارهای ناپسند، از حضور هواداران در بعضی دیدارها محروم میشویم.