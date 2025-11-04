به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران اعلام کرد: راهپیمائی استکبار ستیزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، امروز سه شنبه در ۶۶ نقطه از استان مازندران برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه شعار راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار در برابر استکبار»، است تصریح کرد: به علت تقارن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با ۱۳ آبان، امیدواریم مردم غیور و همیشه در صحنه استان با الگوگیری از آن بانوی بزرگوار و برای نشان دادن وحدت و ایستادگی خود در مقابل استکبار با حضور گسترده در این راهپیمایی، بار دیگر ارادت خود را به ائمه اطهار و منویات مقام معظم رهبری نشان دهند.

زمان و مکان مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان مازندران به شرح زیر است:

۱– ساری: از چهارراه ابن شهر آشوب، به سمت میدان شهدا - ساعت ۹ صبح

۲-بابل: از میدان ولایت تا مقابل اداره کل مخابرات- ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳-قائم شهر: از میدان شهرداری تا میدان آیت الله طالقانی (ره) - ساعت ۹ صبح.

۴– نکا: از مقابل سپاه به طرف مصلای امام خمینی (ره) شهرستان نکا ساعت ۰۰/۹ صبح.

۵- آمل: از میدان قائم تا آستانه مقدس امامزداه ابراهیم (ع) ساعت ۱۰ صبح.

۶– بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت ساعت ۰۰/۱۰ صبح.

۷-گلوگاه: از مسجد علوی به سمت چهار راه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲بهمن ساعت ۱۰ صبح.

۸–جویبار: ازمیدان امام خمینی (ره)، (سپاه) به سمت گلزارشهدای گمنام (خوشنام) ساعت ۱۰صبح.

۹-بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت المقدس ساعت ۱۰ صبح.

۱۰– فریدونکنار: از مقابل مسجد امام سجاد (ع) به سمت مصلای قدس ساعت ۹:۳۰ صبح.

۱۱–محمودآباد: از جنب اداره تبلیغات اسلامی، خیابان امام (ره)، پارکینگ سه راه مرکز شهر ساعت ۹ صبح.

۱۲– نور: از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلای الغدیر ساعت ۹ صبح.

۱۳-نوشهر: از مقابل مسجد، خیابان انقلاب، میدان آزادی درخاتمه جلوی مسجد جامع، ساعت ۹ صبح.

۱۴ –چالوس: ازمقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه الله الاعظم ساعت ۹:۳۰ صبح.

۱۵–عباس آباد: از جلوی مسجد جامع تا اداره پست و بلعکس تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی.

۱۶– تنکابن: از میدان شهید شیرودی روبروی اداره آموزش و پرورش بهسمت میدان حضرت امام خمینی (ره) ساعت ۱۰صبح.

۱۷-رامسر: مبدا شهرداری رامسر مقصد مصلای حضرت جوادالائمه شهرستان رامسر ساعت ۹ صبح.

۱۸–میاندورود: از شهرداری تا میدان امام حسین (ع) ساعت ۱۰ صبح

۱۹-کلاردشت: از میدان معلم تا بریدگی نهالستان برگشت به سمت دبیرستان دخترانه الزهرا- ساعت ۱۰صبح

۲۰–شیرگاه: از مسجد جامع به طرف یادمان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

۲۱- سیمرغ: از میدان شهید کشوری به طرف خیابان حضرت امام (ره) مقابل مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

۲۲-زیرآب: از مسجد جامع تا آستان مقدس امام زاده عبدالحق علیه السلام. ساعت ۹:۳۰،

۲۳-پل سفید: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

۲۴-سرخرود: از جنب بخشداری، خیابان بهار گلزار شهدای مهدیه سرخ رود ساعت ۱۰ صبح.

۲۵- مرزن آباد: ازمقابل بسیج بسمت اداره آموزش وپرورش و بالعکس مسجد المهدی ساعت: ۹:۳۰ صبح.

۲۶-شهر هچیرود: از مقابل مسجد جامع هچیرود به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر، ساعت ۹:۳۰صبح

۲۷- شهر پول: ازجلوی آموزش و پرورش به طرف مسجدامام حسن عسکری (ع)، ساعت ۹:۳۰.

۲۸- کجور: از دبیرستان آیت الله خامنه‌ای تا مسجد جامع کجور، ساعت ۹:۳۰ صبح.

۲۹-بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش به سمت مصلای جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۰-هادی‌شهر: از میدان حضرت آیت الله روحانی، سه راه میر بازار تا مقابل بخشداری ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۱-لاریجان: از مقابل پمپ بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن زاده آملی ساعت ۰۰/۱۰ صبح.

۳۲-بخش امامزاده عبدالله: از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر امام زاده عبدالله آمل ساعت ۱۰صبح.

۳۳- سلمان شهر: از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور به سمت خیابان شهید بهشتی و تجمع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۴-شهر کلارآباد: از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) شهر کلارآباد به سمت کارخانه چای و بالعکس تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۵-شهر فریم: از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساعت ۱۰ صبح.

۳۶-کیاسر: از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح.

۳۷-نشتارود: از مقابل شهرداری به سمت مصلای نشتارود ساعت ۱۰ صبح.

۳۸-بخش خرم آباد: از میدان شهید ثابت بطرف مسجد جامع خرم آباد ساعت ۱۰ صبح.

۳۹- بخش رودپی شمالی (شهرفرح آباد): از میدان جهان نما تا مدرسه راهنمایی شهید عقیلی ساعت ۱۰ صبح.

۴۰-شهر امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت بوستان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

۴۱-بخش گتاب: از بخشداری به سمت مزار شهدای خوشنام، ساعت ۹ صبح.

۴۲-بخش لاله آباد: از شهرداری زرگر شهر به سمت مصلای شهر ساعت ۹:۳۰ صبح.

۴۳-بخش بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام الدین، ساعت ۹ صبح.

۴۴- بخش بندپی غربی: از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹:۳۰ صبح.

۴۵-بخش بابلکنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح.

۴۶-شهر آستانه سرا (بخش دهفری-شهرستان فریدونکنار): ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل حوزه بسیج سیدالشهداء به سمت امامزاده قاسم (ع).

۴۷-بخش دابو دشت: از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا ساعت ۱۰ صبح.

۴۸-منطقه بالاتجن: روستای قراخیل- از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهداء. ساعت ۹ صبح

۴۹- دابو دشت: مبدأ پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلی ساعت ۱۰ صبح.

۵۰- بلده: از مقابل پاسگاه انتظامی تا مسجد حضرت ولی عصر شروع مراسم ۱۰صبح.

۵۱-چمستان: از مقابل بخشداری به سمت مسجد جامع ساعت ۹ صبح.

۵۲- ایزد شهر: از مصلای شهر ایزد شهر تا مدرسه طناز توسلی - ساعت ۹ صبح.

۵۳- رویان: از دبیرستان شهید تونی تا گلزارشهدای مسجد جامع رویان ساعت ۹صبح.

۵۴- لفور: از دهیاری کالی‌کلا بطرف دبیرستان شهید توکلی ساعت ۱۰ صبح.

۵۵-بخش نارنجستان: از بخشدار نارنجستان به سمت حسینه ملفه - روستا چایباغ ساعت ۹:۳۰ صبح.

۵۶-روستای سنگده (منطقه دودانگه): از مسجد ۱۴ معصوم علیهم السلام به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح.

۵۷- کوات (منطقه چهاردانگه): از مدرسه ابتدائی تا مسجد ابوالفضل (ع) ساعت ۱۰ صبح.

۵۸-اروست (منطقه چهاردانگه): از ابتدای محل تا پارک آیت اله خامنه‌ای، ساعت ۱۰ صبح.

۵۹- ولویه سفلی (منطقه چهاردانگه): مدرسه ابتدائی تا گلزار شهدا - حرکت ساعت ۱۰ صبح ۶۰- قلعه سر (منطقه چهاردانگه): از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع) حرکت ساعت ۱۰ صبح ۶۱-کردمیر (منطقه چهاردانگه): از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری.

۶۲-خالخیل (منطقه چهاردانگه): از مسجد ابو الفضل (ع) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح

۶۳-چالو (منطقه چهاردانگه): مسجد صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح

۶۴-چورت (منطقه چهاردانگه): از مسجد چهارده معصوم (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح.

۶۵-روستای زاغمرز (بهشهر): از مدرسه شیخ عطار به سمت مصلی نماز جمعه - ساعت ۱۰ صبح.

۶۶- بخش یانسر روستای بیشه بنه (بهشهر): از بخشداری به سمت مسجد جامع- ساعت ۱۰ صبح