بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان از دقایقی پیش در هرمزگان با راهپیمایی در شهرستانهای رودان و پارسیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ راهپیمایی امسال با حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان و دریادلان هرمزگانی در حال برگزاری است.
شرکت کنندگان با سردادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و اعلام انزجار از استکبار جهانی، به ندای رهبر فرزانهی انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت ا... خامنهای لبیک گفتند.
راهپیمایی در بندرعباس از جنب پل شهدا (پل خواجو) به سمت گلزار مطهر شهدای بندرعباس ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
یوم الله ۱۳ آبان در سایر شهرستانها و بخشهای هرمزگان نیز امروز برگزار میشود.
در تقویم جمهوری اسلامی ایران ۱۳ آبان، سالروز سه مناسبت تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است.