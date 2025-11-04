پخش زنده
امروز: -
از ابتدای امسال تاکنون سفرهای بینالمللی از بنادر غرب هرمزگان به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی ۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: در این مدت ۱۲ هزار و ۶۴۲ تن مسافر از بنادر غرب استان به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابهجا شدند.
مرتضی سالاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴۳ هزار و ۵۷۴ تن مسافر در مسیرهای دریایی داخلی بین بنادرلنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، بوموسی و سایر جزایر خلیجفارس رفت و آمد کردند که ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
وی شمار رفت و آمد شناورها در این مسیر را ۲۱ هزار و ۴۸۱ فروند اعلامکرد.
بیشتر بخوانید؛ جابجایی بیش از ۴۲۸هزار مسافر در بنادر غرب هرمزگان
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: هموطنانی که قصد تجربه سفرهای دریایی از مسیر غرب هرمزگان به مناطق گردشگری را دارند، قبل از سفر با تلفن گویای ۰۷۶۴۵۷۷ تماس گرفته و با ارسال عدد یک و ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناورها مطلع شوند.
استان هرمزگان به دلیل نزدیکی به خلیج فارس و دریای عمان، بنادر مهمی از لحاظ تجاری و مسافری دارد که برخی از آنها در غرب استان هرمزگان واقع شده است.