به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: در این مدت ۱۲ هزار و ۶۴۲ تن مسافر از بنادر غرب استان به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابه‌جا شدند.

مرتضی سالاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴۳ هزار و ۵۷۴ تن مسافر در مسیر‌های دریایی داخلی بین بنادرلنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، بوموسی و سایر جزایر خلیج‌فارس رفت و آمد کردند که ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی شمار رفت و آمد شناور‌ها در این مسیر را ۲۱ هزار و ۴۸۱ فروند اعلام‌کرد.

بیشتر بخوانید؛ جابجایی بیش از ۴۲۸هزار مسافر در بنادر غرب هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: هموطنانی که قصد تجربه سفر‌های دریایی از مسیر غرب هرمزگان به مناطق گردشگری را دارند، قبل از سفر با تلفن گویای ۰۷۶۴۵۷۷ تماس گرفته و با ارسال عدد یک و ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناور‌ها مطلع شوند.

استان هرمزگان به دلیل نزدیکی به خلیج فارس و دریای عمان، بنادر مهمی از لحاظ تجاری و مسافری دارد که برخی از آن‌ها در غرب استان هرمزگان واقع شده است.