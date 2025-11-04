آقای حسن سالاریه در مصاحبه اختصاصی با حبرگزاری صدا و سیما گفت: مراکز فضایی ما اعم از مراکز کنترل ماهواره و دریافت داده و تصویر و پایگاه پرتاب، آزمایشگاه‌ها و مراکز تجمیع ماهواره از زیرساخت‌های مهم فضایی کشور محسوب می‌شوند که طی چند سال گذشته به روز رسانی و توسعه اینها و ایجاد مراکز جدید در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار گرفت و در یک سال گذشته پیشرفت خوبی در این مراکز اتفاق افتاده است.

وی گفت: دو مرکز سلماس و چناران (گلبهار) در منطقه شمال غرب و شمال شرق کشور به مراکز فضایی ما در حال اضافه شدن هستند و هر قدر توزیع بهتری از این مراکز در سراسر کشور به ویژه در مناطق شرق - غرب داشته باشیم رد‌های بیشتری را می‌توانیم از ماهواره بگیریم چرا که هم اکنون ما در مناطق مرکزی رد‌ها را از طریق مرکز ماهدشت و قشم دریافت می‌کنیم و برای دریافت رد‌های شرق و غرب باید در شرق و غرب ایستگاه داشته باشیم.

آقای سالاریه گفت: هر چقدر توزیع بیشتری داشته باشیم زمان دسترسی به ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرعت پایدارسازی ماهواره‌ها بالاتر می‌رود و زمان آزمایش در مدار ماهواره هم کوتاه می‌شود و فرصت بیشتری داریم که داده و تصاویر از ماهواره بگیریم و ارتباط بیشتری با ماهواره داشته باشیم.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی ایران ایستگاه شرق و غرب ما باید توسعه پیدا کند و بر همین اساس توسعه مراکز چناران و سلماس از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و در ابتدای دولت چهاردهم به ۵۰ درصد توسعه فیزیکی زیرساخت‌ها رسیده بودیم و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به زودی بهره‌برداری موقت از این دو پایگاه آغاز می‌شود و زیرساخت فیزیکی اش شامل ساختمان اصلی، مجموعه مرکز داده و ایستگاه کنترل ماموریت (MCC) ماهواره و زیرساخت‌های مربوط به دریافت داده‌ها توسعه پیدا کرده است.

وی گفت: در فصل پاییز بهره‌برداری موقت را آغاز می‌کنیم و در فصل زمستان با استقرار آنتن‌ها، بهره‌برداری قطعی از این پایگاه‌ها برای کشور شروع می‌شود و بهره‌برداری از آن به ما کمک می‌کند که بتوانیم در زمان طولانی‌تری با ماهواره‌های مان ارتباط داشته باشیم.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: البته بهره‌برداری از این پایگاه‌ها به این معنا نیست که توسعه در آینده نخواهند داشت، چون وقتی که یک پایگاه فضایی را احداث می‌کنیم برای سال‌های آتی هم پیش‌بینی می‌کنیم که سکو‌ها و آنتن‌های بیشتری را در این مرکز قرار دهیم و با انواع و اقسام ماهواره‌ها در فرکانس‌های مختلف از طریق این مراکز ارتباط داشته باشیم و همه داده و تصاویر ماهواره را دریافت کنیم.

آقای سالاریه گفت: بنابراین پس از بهره‌برداری از این پایگاه‌ها شروع به توسعه آنها می‌کنیم و این توسعه به معنای اضافه کردن زیرساخت‌ها یا آنتن است و در واقع به نوعی مزرعه‌ای از آنتن در این ایستگاه‌ها مانند سایر مراکز ما مستقر می‌شوند.

رئیس سازمان فضایی ایران، ایجاد فرصت‌های مناسب برای فروش داده و تصویر را از مهم‌ترین مزایای توسعه پایگاه‌ها و مراکز داده و دریافت داده و تصویر در کشور خواند و افزود: هر قدر منطقه جغرافیایی بیشتری از کشور ایران و مرز‌های بیرون از کشور ایران را بتوانیم تصویربرداری کنیم نیاز به تعداد بالای ایستگاه داریم که بتوانیم تصاویر را تخلیه کنیم و در اختیار مشتریان خارجی قرار دهیم.

وی گفت: طبیعتاً اگر همه ظرفیت ما یک ایستگاه باشد آن ایستگاه، ظرفیت لازم را با توجه به زمانی که ماهواره با ایستگاه در ارتباط است نخواهد داشت و نمی‌تواند همه داده‌های تصاویر ماهواره را تخلیه کند بنابراین علاوه بر توسعه ایستگاه‌های مرکز سلماس و چناران و گسترده کردن این مراکز در داخل کشور یکی از برنامه‌های جدی سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد ایستگاه‌های سیار است که هم قابلیت استقرار در سایر کشور‌ها را داشته باشد و هم در مرحله آزمایش در مدار ماهواره بتواند در نقاط مختلف کشور قرار گیرد و فرصت بیشتری برای ارتباط گرفتن با ماهواره فراهم شود و وجود ایستگاه‌های متنوع در نقاط مختلف، ظرفیت تخلیه تصویر را افزایش می‌دهد و می‌توانیم از یک ماهواره استفاده کنیم و مازاد ظرفیت تصویربرداری ماهواره را برای فروش تصاویر برای کشور‌های دیگر به کار گیریم.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر ایجاد زیست بوم‌های محلی است به این ترتیب که ما در منطقه شرق و غرب کشور و در استان‌های همجواری که از این ایستگاه‌ها برخوردار می‌شوند ظرفیت بسیار خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی داریم که در حوزه داده و تصویر کار می‌کنند و به راحتی می‌توانند از این تصاویر استفاده کنند و خیلی از این شرکت‌ها می‌توانند به این ایستگاه‌های دریافت داده و تصاویر ماهواره متصل شوند و داده مورد نیازشان را از طریق آن ایستگاه برای اقدامات جانبی و ارزش افزوده‌ای که بر روی این تصاویر ایجاد می‌شود تامین کنند که در زمینه فروش خدمات مبتنی بر داده و تصویر به کار می‌رود.