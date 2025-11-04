کارشناس هواشناسی از تداوم هوای صاف تا نیمه‌ابری در استان تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، کشاورزان فرصت مناسبی برای کشت پاییزه و برداشت محصولات باغی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی گفت: هوای استان از امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان تا یک هفته آینده صاف تا قسمتی ابری است و در طول روز افزایش دما خواهیم داشت، اما شب‌های سردی را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به تغییرات جوی هفته جاری افزود: فقط بعدازظهر پنج‌شنبه افزایش ابر را در سواحل غربی استان داریم.

نوروزیان گفت: این بازه فرصت خوبی برای کشاورزان و باغداران است که در کشت و شیار پاییزه و برداشت محصولات باغی اهتمام بورزند.

وی در مورد وضعیت دریا گفت: دریای خزر امروز مواج است، ولی از فردا با کاهش موج همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی در مورد وضعیت دمایی دیروز گفت: شهرهای تنکابن، رامسر، امیرآباد و قراخیل قائم‌شهر با دمای ۲۱ درجه گرم‌ترین و صبح امروز نیز دلیر چالوس با دمای ۳ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.