به علت وقوع پدیده گرد و خاک و آلودگی هوا، مدارس نوبت بعد از ظهر در همه مقاطع تحصیلی در شهرستان بندرعباس و شهرستان‌های شرق، قشم و بندرخمیر استان امروز ۱۳ آبان تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار و با توجه به وقوع پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، مدارس نوبت بعد از ظهر در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک، قشم و بندرخمیر و بشاگرد تعطیل و آموزش به صورت مجازی است.

مهرداد حسن زاده توصیه کرد: شهروندان در زمان غبارآلود بودن هوا از ماسک استفاده کرده و از رفت و آمد غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: اوج فعالیت سامانه گرد و خاک تا ساعت ۱۵ و سی دقیقه امروز است.

بیجندی افزود: این پدیده تا روز پنج‌شنبه نیز با هشدار سطح زرد ادامه دارد.

وی گفت: میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش شدید باد گرد و خاک دارند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان افزود: این باد‌ها علاوه بر منشأ محلی، از استان‌های همجوار نیز وارد استان می‌شوند.