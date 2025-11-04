معاون توسعه روابط بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: رایزنان فرهنگی، نمایندگان بنیاد سعدی هستند؛ از این رو یکی از شاخص‌های مهم انتخاب آنها، تسلط به زبان و ادبیات فارسی است.

عبدالرضا راشد در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما ، از فعالیت ۶۷ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیش از ۵۰ کشور جهان خبر داد و گفت: وظیفه اصلی این رایزنان، اجرای موافقت‌نامه‌های فرهنگی ایران با دیگر کشور‌ها و ترویج زبان فارسی به‌عنوان میراث مشترک حوزه تمدنی ایران است.

معاون توسعه روابط بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به نقش محوری سیاست‌های فرهنگی در گسترش تعاملات بین‌المللی گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی اصلی این امر است و رایزنان فرهنگی که نمایندگان ایران در کشور‌های مختلف هستند، برای تحقق آن، باید برنامه ریزی و فعالیت ویژه کنند.