معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: ۸۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حوزه اشتغال و تولید در استان بوشهر از محل منابع داخلی بانکها تحت عنوان تسهیلات سفر ریاست جمهوری پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی با اشاره به عملکرد استان در جذب و مدیریت تسهیلات سرمایهگذاری اظهار داشت: در تسهیلات خرد قانون بودجه امسال ۱۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به شبکه بانکی استان ابلاغ شده و هماهنگی لازم برای پرداخت آن صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ۱۸ بانک و صندوق فعال و ۱۳ نهاد اجرایی مسئول پرداخت این تسهیلات هستند افزود: برنامه ریزی استان مبنی بر فعال سازی کارگروههای اشتغال شهرستانی با محوریت فرمانداران شهرستانها و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است و تمرکز بر زنجیره ارزش و رستههای اولویتدار اشتغال قرار دارد.
رستمی گفت: بر اساس سیاستگذاری سال جاری، بنیادهای برکت، علوی و حیات و نیز سایر نهادها موظف به حمایت هدفمند از زنجیرههای تولیدی و پایداری اشتغال شدهاند.
وی یادآور شد: سقف تسهیلات خرد از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و برای برخی از رستههای اولویتدار تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
رستمی حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از توسعه انرژیهای خورشیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نهاد متولی حمایت از ایجاد ۱۵۰۰ واحد خورشیدی ۵ کیلوواتی در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر یادآور شد: طبق تعهد بانکها، باید تا پایان آبان ۸۰ درصد و تا ۱۵ آذر، ۱۰۰ درصد این اعتبارات به متقاضیان پرداخت شود.
رستمی در تشریح تسهیلات سفر ریاست جمهوری نیز گفت: از مجموع اعتبارات مصوب، تاکنون ۹۲ فقره به ارزش بیش از ۸۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و هدف این است که ۱۰۰ درصد اعتبارات سال اول، معادل ۱۰ همت، تا پایان سال جاری در اختیار طرحهای واجد شرایط در حوزه تولید و اشتغال استان قرار گیرد.
وی با تأکید بر اولویت حمایت از طرحهای دارای پیشرفت بالای ۵۰ درصد، استان بوشهر را یکی از موفقترین استانها در جذب و پرداخت تسهیلات سفر دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل پرداختها تا دهه فجر، شاهد رشد چشمگیر سرمایهگذاری و تحقق شعار سال در حوزه تولید و اشتغال استان باشیم.