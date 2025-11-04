به علت وقوع پدیده گرد و خاک و آلودگی هوا، دانشگاه‌های نوبت بعد از ظهرامروز؛ ۱۳ آبان در شهرستان بندرعباس و شهرستان‌های شرق، قشم و بندرخمیر استان مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار و با توجه به وقوع پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، دانشگاه‌های نوبت بعد از ظهر در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک، قشم، بندرخمیر و بشاگرد به صورت مجازی است.

مهرداد حسن زاده توصیه کرد: شهروندان در زمان غبارآلود بودن هوا از ماسک استفاده کرده و از رفت و آمد غیرضروری خودداری کنند.