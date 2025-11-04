

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا جهانبخش که پس از جدایی‌اش از هیرنفین هلند در پایان فصل اخیر بازیکن آزاد بود، سرانجام تیم جدیدش را انتخاب کرد. کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان که روز گذشته (دوشنبه) آزمایش‌های پزشکی باشگاه دندر را با موفقیت پشت سر گذاشت، با امضای قراردادی که تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد، به این تیم بلژیکی در لیگ حرفه‌ای فوتبال بلژیک پیوست تا فوتبالش را همچنان در اروپا و زیر نظر ونسان اووارد دنبال کند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در دو اردوی اخیر تیم ملی فوتبال ایران (تورنمنت کافا در شهریور ماه و بازی‌ها دوستانه با روسیه و تانزانیا در مهر ماه) در حالی که بدون تیم بود، از سوی امیر قلعه‌نویی به این تیم دعوت شد و همین باعث شد تا انتقاداتی به سرمربی تیم ملی وارد شود.

جهانبخش ۳۲ ساله در فصل ۱۸-۲۰۱۷ عنوان بهترین گلزن لیگ اردویژه هلند (با ۲۱ گل زده) را با تیم AZ آلکمار از آن خود کرد. او در سه فصل حضورش در فاینورد هم در ۱۰۶ بازی، آمار ۱۷ گل زده و ۱۶ پاس گل را از خود بر جا گذاشت و با این تیم در فصل ۲۳-۲۰۲۲، قهرمانی در اردویژه و در فصل ۲۴-۲۰۲۳ قهرمانی در جام حذفی هلند را تجربه کرد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان که ۹۶ بازی ملی و ۱۷ گل‌زده در کارنامه حرفه‌ای‌اش دیده می‌شود، فصل گذشته در ۲۰ بازی برای هیرنفین به میدان رفت و آمار ۳ گل زده و ۳ پاس گل را به ثبت رساند.

دندر که یکشنبه شب در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کلوب بروژ شد، پس از گذشت ۱۳ هفته از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بلژیک، تنها ۴ امتیاز کسب کرده و در قعر جدول ۱۶ تیمی این رقابت‌ها قرار دارد.