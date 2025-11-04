بررسی اقدامات انجامشده برای اجرای طرح پزشک خانواده
رئیس جمهور ضمن دریافت گزارش اقدامات انجامشده تاکنون برای اجرای طرح پزشک خانواده و بررسی برنامه اقدامات پیش رو، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح و برنامهریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ارزیابی اقدامات انجامشده و بررسی برنامههای پیش رو برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، امروز سهشنبه به ریاست آقای پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
با توجه به اینکه موضوع ساماندهی نظام عرضه خدمات سلامت بر پایه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از وعدهها و برنامههای اصلی رئیس جمهور است، علاوه بر نشستهای تخصصی و موضوعی، آقای پزشکیان تاکنون در ۵ نشست ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده، آخرین گزارش اجرای طرح را از اعضای ستاد و مسئولان وزارتخانه، دریافت و برنامه اقدامات پیش رو را بررسی کرده است.
در نشست امروز نیز ضمن اخذ نکات و نظرهای کارشناسی و تکمیلی از اعضا، مقرر شد به منظور تسریع در اجرای طرح، نشستهای ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده از این پس به شکل منظم و مستمر، هر ۲ هفته یکبار برگزار شود.
همچنین در این نشست، الگوی اجرای طرح در سطح کشور، اینکه اجرای آزمایشی از کدام شهرستانها آغاز شود و روش تأمین منابع طرح به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و آقای پزشکیان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح و برنامهریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع، تأکید کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: لازم است همه منابعی که در عرصه سلامت کشور هزینه میشود، از جمله منابع در اختیار بیمههای پایه و تکمیلی، سهم پرداختی مردم، اعتبارات منظور شده در ردیفهای متنوع در سطوح مختلف حوزه سلامت، مانند بهداشت، درمان، بستری، تجهیزات پزشکی، دارو، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی به شکل دقیق، احصا و مشخص شود که سرانه ارائه خدمات با کیفیت برای هر فرد ایرانی در یکسال چقدر است تا برنامهریزی اجرایی بر مبنای آن انجام شود.
بر اساس گزارش ارائهشده در نشست امروز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد داد تا ۶۴ دانشگاه و دانشکده پزشکی فعال در سطح کشور، هر کدام یک شبکه بهداشت زیر نظر خود را برای آغاز اجرای طرح، انتخاب و توجیه کنند و علاوه بر آن در ۵ شهرستان منتخب، اجرای طرح در همه بخشهای جغرافیایی در سطوح سهگانه بهداشت، کلینیکهای سرپایی و بخش بستری بهطور کامل آغاز شود.
بر این اساس، پس از جمعآوری نتایج و بازخوردهای اجرای آزمایشی مرحله نخست و رفع اشکالات و همچنین، تأمین نیازمندیها، از جمله پیشبینی بودجه مناسب و پایدار، اجرای کامل طرح از سال آینده آغاز خواهد شد.