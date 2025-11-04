برنامه‌های هفته مازندران امسال با شعار "مازندران؛ تمدن، تدین و همدلی" از فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: برنامه‌های هفته مازندران امسال با شعار "مازندران؛ تمدن، تدین و همدلی" برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته مازندران از فردا چهارشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود افزود: در نخستین روز هفته مازندران؛ همایش بزرگ دیار علویان در روستای صالحان کجور نوشهر نخستین خاستگاه حکومت شیعه علوی در ایران برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این هفته بیش از ۶۰۰ برنامه ویژه هفته مازندران در این استان برگزار می‌شود.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران؛ برنامه‌های هفته مازندران با جشن تیرماه سیزده شو آغاز شد و روز ۲۲ آبان با همایش ملی جایزه ادبی نیما در شهرستان نور به پایان خواهد رسید.

مازندران یا همان طبرستان از دیرباز بنام دیار علویان نامیده می‌شود چرا که این منطقه عشق و علاقه خود را به خاندان عصمت و طهارت ثابت کرده است و بیش از ۱۱۷۰ سال محبت به این خاندان در وجود مردمان غیورش نقش بسته است.

۱۴ آبان؛ روز مازندران در دیار سبز علویان است و مردمان این دیار در سال ۲۵۰ هجری قمری نخستین حکومت شیعی جهان را تشکیل دادند. این قوم در روز خجسته عید سعید فطر سال ۲۵۰ هجری قمری در مسجد جامع کجور نماز عید را به امامت حسن بن زید علوی برگزار کردند و با برپایی این نماز سنگ بنای نخستین حکومت شیعی در جهان را بنیان نهادند.

این روز (۱۴ آبان سال ۲۴۳ شمسی مطابق با عید سعید فطر ۲۵۰ هجری قمری) سرآغاز بیعت مردم این استان با حسن بن زید علوی بنیان گذار نخستین حکومت شیعی علوی در جهان است و ارادت عمیق و خالصانه مردم مازندران به ائمه اطهار موجب شد تا مازندرانی‌ها طی ۱۲ قرن شیعه مانده و با افکار و باور‌های شیعی زندگی کنند. براین اساس این روز به عنوان "مازندران، دیار سبز علویان" نامگذاری شد.