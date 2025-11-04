به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مریم ملک پوری افزود: اکنون شاخص کیفیت هوا در بندرعباس براساس سنجش ذرات ۱۰ میکرون، به بیش از ۳۰۰ رسیده است.

وی گفت: کیفیت هوای جاسک در شرق هرمزگان نیز در وضعیت خطرناک قرار دارد.

کارشناس مسئول پایش کیفیت هوای محیط زیست هرمزگان گفت: در این شرایط شهروندان از حضور در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کنند.

دیروز اداره کل هواشناسی هرمزگان درباره وقوع پدیده گرد و خاک و آلودگی هوا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

امروز مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح، همه مقاطع تحصیلی نوبت عصر و دانشگاه‌های بندرعباس تعطیل شد.