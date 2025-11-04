فردا چهارشنبه ۱۴ آبان ماه، به علت وقوع پدیده گرد و خاک و پیش بینی آلودگی هوا، مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار و با توجه به تداوم شرایط آلودگی هوا در مرکز و شرق استان فردا مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی در نوبت صبح و بعد از ظهر و ادارات و دستگاه های دولتی در شهرستان‌ های بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل و آموزش به صورت مجازی است.

مهرداد حسن زاده افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان؛ به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و شهروندان این تصمیم گرفته شده است.

وی همچنین توصیه کرد: مردم در صورت نیاز به خروح از منزل، حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند.

بیشتر بخوانید؛ هوای بندرعباس ناسالم، جاسک خطرناک

مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: این پدیده تا روز پنج‌شنبه با هشدار سطح زرد ادامه دارد.

بیجندی افزود: میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش شدید باد و گرد و خاک دارند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان افزود: این باد‌ها افزون بر منشأ محلی، از استان‌های همجوار نیز وارد استان می‌شوند.

این شرایط امروز نیز موجب تعطیلی مدارس و لغو پروازهای فرودگاه بندرعباس شد.