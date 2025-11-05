پخش زنده
پروازهای فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس با ادامه وقوع گردو خاک و کاهش دید افقی امروز چهارشنبه نیز با اختلال رو به رو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرودگاههای هرمزگان با اشاره به اینکه امروز صبح دو پرواز ورود و خروج از فرودگاه بین المللی بندرعباس صورت گرفت افزود: همچنان با کاهش دید افقی برای فرود پروازها مشکل داریم.
توسلی افزود: دید افقی مناسب برای فرود پروازها هزار و ۸۰۰ متر است که این دید هم اکنون به ۸۰۰ متر رسیده است.
وی گفت: مسافران میتوانند برای آگاهی از وضعیت پروازها با سامانه ۱۹۹ تماس بگیرند.
دیروز نیز به علت کاهش دید افقی ناشی از پدیده گرد و خاک، برخی پروازهای فرودگاه بندرعباس لغو شده بود.
بر اساس اعلام محیط زیست هرمزگان بدنبال وقوع پدیده گرد و غبار و بر اساس سنجش شاخص کیفی ۲۴ ساعته هوا، اکنون کیفیت هوای شهرستانهای بندرعباس، جاسک، بندرلنگه و بندرخمیر در وضعیت ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
به همین علت امروز مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در این شهرستانها هم تعطیل شد.