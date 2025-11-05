به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان با اشاره به اینکه امروز صبح دو پرواز ورود و خروج از فرودگاه بین المللی بندرعباس صورت گرفت افزود: همچنان با کاهش دید افقی برای فرود پرواز‌ها مشکل داریم.

توسلی افزود: دید افقی مناسب برای فرود پرواز‌ها هزار و ۸۰۰ متر است که این دید هم اکنون به ۸۰۰ متر رسیده است.

وی گفت: مسافران می‌توانند برای آگاهی از وضعیت پرواز‌ها با سامانه ۱۹۹ تماس بگیرند.

بیشتر بخوانید؛ تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی ۸ شهرستان هرمزگان؛ ۱۴ آبان

دیروز نیز به علت کاهش دید افقی ناشی از پدیده گرد و خاک، برخی پرواز‌های فرودگاه بندرعباس لغو شده بود.

بر اساس اعلام محیط زیست هرمزگان بدنبال وقوع پدیده گرد و غبار و بر اساس سنجش شاخص کیفی ۲۴ ساعته هوا، اکنون کیفیت هوای شهرستان‌های بندرعباس، جاسک، بندرلنگه و بندرخمیر در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به همین علت امروز مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در این شهرستان‌ها هم تعطیل شد.