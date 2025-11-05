بررسی واردات خودروی جانبازان با حضور وزیر صمت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک اعضای این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و رئیس بنیاد شهید را که به بررسی موضوع واردات خودوروهای ویژه جانبازان اختصاص داشت، تشریح کرد.
به نقل از خانه ملت، فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون درباره وادارات خودروهای سهمیه جانبازان بالای ۵۰ درصد و تأمین ارز مربوطه، خبر داد و گفت: در این جلسه که به میزبانی وزارت صمت و با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونین وی برگزار شد، ابتدا نماینده وزارت صمت گزارشی از روند واگذاری خودرو به جانبازان را ارائه کرد که بر اساس آن، از ۲۷ هزار نفر جانباز مشمول این قانون، تاکنون قریب به ۲۱ هزار نفر جهت واردات خودرو ثبت نام کرده و ۱۹ هزار و ۶۲۵ ثبت سفارش انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت صمت تاکنون بالغ بر ۵۱۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۶۳۵ یورو ارز برای اجرای این قانون اختصاص داده شده است؛ اضافه کرد: بر اساس گزارش این وزارتخانه از کل قراردادهای واردات خودرو که ۲۱ هزار قرارداد بوده است، تعداد ۵ هزار و ۲۸۱ دستگاه خودرو در حال حمل، ۳ هزار و ۹۰۷ دستگاه خورو در گمرکات در حال ترخیص هستند و به زودی تحویل خواهند شد. همچنین ۳ هزار و ۸۶۵ دستگاه خودرو تاکنون ترخیص و شمارهگذاری شدهاند و ۴ هزار و ۴۳۸ دستگاه خودرو هم تحویل جانبازان شده است، که مجموع آنها نزدیک به ۱۸ هزار خودرو میشود.
رنجبر با بیان اینکه این ۱۸ هزار خودرو، آمار خودروهایی است که تاکنون کارهای اصلی و اساسی آنها انجام شده و با تأکید بر اینکه پروسه واردات و واگذاری مابقی خودروها هم در حال انجام است؛ تصریح کرد: روندی که امروز در جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزرای صمت و رئیس حضور وزیر صمت و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهد بودیم، نشان میدهد که سرعت کار افزایش پیدا کرده است؛ با این وجود تأکید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر سرعت بیشتر رفع برخی از مشکلات و تنگناهای موجود در اجرای این قانون پس از چند سال توقف و معطلی بود. خوشبختانه بر اساس اظهارات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکنون تسهیلات خوبی هم برای افراد دارای مشکل مالی، از طریق بانک دی پیش بینی شده و در این زمینه تفاهم خوبی بین بانک مرکزی، بانک دی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صمت صورت گرفته است که با وجود این تفاهم موانع بهتر مرتفع خواهد شد.
رنجبر گفت: جانبازان در این طرح مختار بودند به دو صورت هم ثبتنام شخصی و هم واگذاری از طریق شرکتها انتخاب کنند خودروهای خود را وارد کنند. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو روند به خوبی در حال انجام است که در این جلسه تأکید شد کار سرعت بیشتری بگیرد. طبق اعلام وزارت صمت و بنیاد شهید و امور ایثارگران، همکاری بانک مرکزی و بانک دی در مجموع خوب ارزیابی شده است. تنها دو شرکت از مجموع شرکتهایی که مسئول واردات و تحویل خودرو به جانبازان بودهاند عملکرد مناسبی نداشتند، که آنها هم به دادگاه معرفی شدهاند.
وی نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنیاد شهید و امور ایثارگران را جلسه بسیار خوبی خواند که به احترام و در تکریم جانبازان گرانقدر تشکیل شد و گفت: همچنان که اشاره شد، در مجموع قریب به ۱۸ هزار خودرو یا در حال حمل هستند، یا در گمرکات در حال ترخیص هستند یا ترخیص شده و در حال شمارهگذاریاند و یا اینکه تحویل جانبازان عزیز شدهاند. با این حساب تا ۲۱ هزار تعداد خودروی تقاضا شده، تعداد کمی باقی مانده است، که مراحل آن هم در حال انجام است. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر صمت همچنین اعلام کردند که مشکلی برای تامین ارز برای این موضوع وجود ندارد و از محل سهمیه وزارت صمت تامین ارز شده است و طی هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده، نیاز ارزی خودروهای باقیمانده هم تأمین خواهد شد و مشکلی در این موضوع وجود ندارد؛ لذا با تمهیدات اندیشیده شده، مشکل آنها هم با سرعت بیشتری حل و تحویل میشود.