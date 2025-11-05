پخش زنده
فرماندار بوکان گفت: عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی و آسفالت محور روستایی گندمان ــ ربط از توابع شهرستانهای بوکان و سردشت در ۴ قطعه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛خشایار صنعتی افزود:این محور ارتباطی که میان دو شهرستان سردشت و بوکان قرار دارد، به طول چهار کیلومتر در حال اجرا است.
وی ادامه داد: اعتبار تخصیصیافته برای اجرای این پروژه بالغ بر ۷/۵ میلیارد تومان است که با اتمام عملیات و بهرهبرداری کامل از این مسیر تا سال آینده، ضمن اتصال مستقیم شهرستانهای سردشت و بوکان، شاهد تسهیل تردد، کوتاهتر شدن مسیر ارتباطی و کاهش زمان سفر بین این دو شهرستان خواهیم بود.
فرماندار بوکان گفت: اتمام این طرح میتواند موجب رونق اقتصادی و توسعه منطقه بهویژه در زمینههای گردشگری، حملونقل بار و مسافر، و همچنین بهبود شرایط زندگی مردم این دو شهرستان شود.