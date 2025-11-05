پخش زنده
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اعلام کرد: این شرکت با در اختیار داشتن حدود ۱۲ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و نزدیک به ۱۳ هزار نیروی انسانی متخصص، آماده خدمترسانی در شرایط بحرانی و تهدیدات امنیتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رئیس کمیته عمران مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد تا رویکردهای راهبردی نظام در زمینه تابآوری سازمانی و صیانت از زیرساختهای حیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
هوشنگ بازوند در این جلسه ضمن اشاره به تجارب گذشته در مقابله با سیل و زلزله، ظرفیتهای شرکت را یک ظرفیت ملی دانست که میتواند در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی ظرفیتهای فعال شرکت را شامل بیش از ۱۳۰۰ پیمانکار و مشاور، ۱۲ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و نزدیک به ۱۳ هزار نفر نیروی انسانی متخصص برشمرد که باید به سرعت در اختیار مدیریت بحران کشور قرار گیرند.
بازوند اعلام کرد که این شرکت در حال تدوین برنامهای جامع برای بهکارگیری این ظرفیتها با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برای پایش و کاهش خسارات در حوادث طبیعی یا تهدیدات امنیتی است.
محمدرضا کدخدازاده، معاون برنامهریزی شرکت، ضمن تأکید بر ارتباط مستقیم پدافند غیرعامل با مدیریت بحران (از پیشگیری تا بازسازی)، ساختار اقدامات شرکت را در سه مرحله تبیین کرد: پیش از بحران (شامل تشکیل ستاد بحران و مانورهای تخصصی)، حین بحران (هماهنگی و بسیج تجهیزات در محورهای اصلی) و پس از بحران (ارزیابی خسارات و بازسازی سریع).
وی همچنین به تدوین دستورالعملهای مشخص برای کمیته ارزیابی خسارات و تشکیل بانک اطلاعاتی از ابنیه حساس، پلها، تونلها و مسیرهای حیاتی کشور اشاره کرد.
کدخدازاده همچنین از تدوین مجموعه قوانین و مقررات پدافند غیرعامل خبر داد که رعایت آن برای کلیه پروژههای عمرانی بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه الزامی است.
در ادامه، صالحیان، رئیس کمیته عمران مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر ضرورت تبدیل راهکارهای پیشنهادی به سیاستهای مصوب ملی تأکید کرد.
وی هوش مصنوعی و شبیهسازی را ابزارهایی حیاتی برای پیشبینی سناریوها و کاهش تلفات دانست و خواستار تقویت امنیت شبکهها و پیوند میان دانشگاه، بخش اجرایی و نهادهای سیاستگذار برای ارتقای پدافند غیرعامل شد.