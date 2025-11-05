به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه در همایش بین‌المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری در مشهد افزود: تضعیف حقوق شهروندی و بی عدالتی فضایی با تقسیم بندی بالا و پایین شهر و ایجاد سکونتگاه‌های غیرمتعارف، از چالش‌های مدیریت شهری است.

غلامرضا کاظمیان تاکید کرد: در نظام برنامه ریزی شهری کشورمان، ۱۳ نوع طرح توسعه عمران وجود دارد که این موضوع از چالش‌های حوزه مدیریت شهری است.

او با بیان اینکه تغییر شیوه سنتی در مدیریت شهری پس از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ انجام شد، اضافه کرد: در این وزارتخانه اقداماتی برای ارتقای اسناد شهرسازی صورت گرفته که بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح‌های جامع از آن جمله است.

کاظمیان با اشاره به فراهم شدن زمینه مشارکت شهرداری‌ها با ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها برای تهیه طرح‌های تفصیلی، تصریح کرد: در مشهد و خراسان رضوی هم ظرفیت‌های خوبی در حوزه هم افزایی و مشارکت بین دستگاهی وجود دارد و از این فرصت می‌توان به بهترین نحو استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: تهیه آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر طرح‌های توسعه و عمرانی محلی و منطقه‌ای از دیگر اقدامات است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بررسی و تهیه طرح توسعه شهری باید با مشارکت افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود.

کاظمیان اضافه کرد: در قانون اساسی و قوانین پایه در حوزه شهری ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای مدیریت شهری به مدیریت یکپارچه و حکمروایی شهری وجود دارد.

او اظهار کرد: برای تحقق این جایگاه محدودیت‌هایی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری نظیر غلبه ساختار متمرکز و تمرکزگرایی، ناهماهنگی نهادی و محدودیت‌های مالی در کشور وجود دارد.

به گفته وی، اثر این کنفرانس‌ها این است که نقد‌ها و راهکار‌ها به دانش ضمنی قابل استفاده در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل شود.

تدوین قانون جامع مدیریت شهری ضروری است

مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور شورا‌ها نیز در این همایش با بیان اینکه، مدیریت محلی و شهری در کشور اکنون نیازمند اصلاح ساختاری است، گفت: برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری باید این اصلاح ساختار انجام شود.

موسی پورموسوی افزود: وابستگی مالی و نبود درآمد پایدار از مهمترین چالش‌های حوزه مدیریت شهری است؛ علاوه بر آن، تمرکزگرایی اداری از دیگر چالش‌ها است و استانداران نمی‌توانند اختیارات خود را به شهرداری‌ها واگذار کنند.

وی تدوین قانون جامع مدیریت شهری را ضروری خواند و گفت: هنوز به نتیجه‌ای در این خصوص نرسیده‌ایم و اکنون نیز طرحی در این باره در مجلس مطرح است که باید از نظرات نخبگان نیز در این طرح استفاده شود.

به چالش کشیدن شوراها، از محور‌های کنفرانس

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این کنفرانس گفت: مسایل شهری امروز بسیار پیچیده شده و برای حل آنها راه‌حل‌های علمی و همکاری میان نهاد‌های علمی و اجرایی نیاز است.

حسن موحدیان افزود: با مشارکت شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر و دانشگاه فردوسی، کنفرانس امسال با محور‌های متنوع برگزار شده است.

وی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، بررسی چالش‌ها و معضلات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و به نوعی به چالش کشیدن شورا توسط خود شورا است.

رئیس کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس، تقویت دموکراسی محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مشکلات شهری است.

موحدیان ادامه داد: در دوره‌های گذشته، نتایج این نشست‌ها منجر به اجرای طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا با مشارکت مردم شد که نمونه‌ای از خروجی‌های موثر این همکاری علمی و اجرایی است.