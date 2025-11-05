به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مراسمی از ۷۵ برگزیده استانی در بیست و پنجمین دوره مسابقات پرسش مهر و حدود ۵۷۰ دانش‌آموز و همکار فرهنگی که در جشنواره فرهنگی هنری موفق به کسب رتبه شده‌اند، تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از شورا‌های دانش‌آموزی استان نیز تجلیل شد.

این برنامه همزمان با افتتاحیه چهل و چهارمین دوره جشنواره فرهنگی هنری و بیست و ششمین دوره مسابقات پرسش مهر برگزار شد و شامل بخش‌هایی، چون مسابقه کتاب‌نوشت، تئاتر درسی و برنامه‌هایی با محوریت فضا‌های پرورشی بود.

فلاح، کارشناس مسئول فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: مراسم تجلیل برخی از شرکت‌کنندگان نیز در دستور کار قرار دارد و در آن، زمینه‌های مختلف مرتبط با آنان مورد توجه قرار خواهد گرفت.