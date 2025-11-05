معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به شکاف عمیق حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی گفت: غیبت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، مانع تحقق شهر‌های خانواده‌محور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در آیین افتتاحیه دومین دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران زن گفت: برای شنیدن صدای زنان، ابتدا باید همه مدیران و مسئولان توانمند شوند. دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های توان‌افزایی در حوزه منابع انسانی است که به مدیران می‌آموزد چگونه شنیدن مؤثر، بدون قضاوت و با درک عمیق از مسائل را تمرین کنند.

وی ادامه داد: این دوره متناسب با نیاز‌های مدیران زن طراحی شده و می‌تواند الگویی برای توانمندسازی مدیران مرد در وزارت کشور نیز باشد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: این دوره می‌تواند مقدمه‌ای برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و انتخاباتی آینده باشد و آموزش‌های آن باید در سراسر کشور گسترش یابد تا مسیر عدالت جنسیتی و توسعه پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول با اشاره به شکاف‌های موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی زنان گفت: بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۴ درصد از آنان در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند. همچنین از میان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۴ کرسی در اختیار زنان است. در انتخابات شورا‌ها نیز سهم زنان کمتر از ۱۰ درصد است. باید تلاش کنیم این نسبت افزایش یابد تا شهر‌ها به فضا‌هایی مادرانه، خانواده‌محور و حامی زنان، سالمندان و کودکان تبدیل شوند.

بهره‌گیری از توان زنان در عرصه‌های مدیریتی موجبکاهش خشونت می‌شود

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور نیز در این مراسم گفت: هدف ما صرفاً افزودن زنان به جمع مدیران نیست؛ بلکه ایجاد شبکه‌ای از مدیران توانمند، خلاق و دانش‌محور است که بتوانند در سطوح مختلف تصمیم‌سازی اثرگذار باشند.

وی افزود: بهره‌گیری از توان زنان در مدیریت می‌تواند به توسعه همه‌جانبه کشور، افزایش خلاقیت و حتی کاهش خشونت و تنش‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی منجر شود.

گفتنی است؛ آیین افتتاحیه دومین دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» ویژه فرمانداران زن و مدیران‌کل امور بانوان استانداری‌های سراسر کشور با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون سیاسی وزارت کشور، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی این معاونت و مشاور و رئیس مرکز زنان وزارت کشور برگزار شد. در این دوره ۱۱ بانوی فرماندار و ۲۶ مدیرکل امور بانوان و جمعی از بخشداران زن سراسر کشور شرکت دارند.