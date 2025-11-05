پخش زنده
۶ هزار و ۴۶ بیمار خاص و صعبالعلاج زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: از این تعداد از این تعداد ۵ هزار و ۸۸۰ نفر بیمار صعبالعلاج و ۱۶۶ نفر بیمار خاص هستند که تحت حمایتهای ویژه این نهاد قرار دارند.
عرب افزود: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون تومان کمک مالی به بیماران خاص و صعبالعلاج اختصاص یافته تا در تأمین هزینههای درمانی، دارویی و مراقبتی یاریرسان آنان باشد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان افزود: این حمایتها در قالب پرداخت کمک هزینههای درمانی، تأمین دارو و همکاری با مراکز درمانی برای تسهیل روند درمان بیماران انجام شده است.
عرب گفت: علاوه بر این، کمکهایی در قالب پرداخت فرانشیز و ارائه خدمات ویژه درمانی به هفت هزار و ۷۳۲ نفر و همچنین ارتقای شاخصهای بهداشتی به ۱۵۷ مددجوی زیرپوشش اختصاص یافته تا بار مالی ناشی از هزینههای درمانی این قشر آسیبپذیر کاهش یابد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به بیماران و سالمندان، گفت: این اقدامات در راستای ارتقاء کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر و تحقق عدالت اجتماعی انجام میگیرد و با همکاری خیران، مراکز درمانی و دستگاههای مرتبط، تلاش میکنیم پوشش حمایتی خود را گسترش داده و گامهای مؤثری در بهبود شرایط این قشر برداریم.