مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از آمادگی کامل این استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و گفت: با بهرهگیری از ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین، هیچ مسیری در زمستان پیشرو بدون خدمت نخواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری، در نشست منطقهای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استانهای شمالغرب کشور که با حضور مدیران کل، معاونان ستادی و مسئولان راهداری استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار شد، اظهار کرد: گستره عملیات راهداری زمستانی در استان، بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه را شامل میشود که از این میزان، ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برفگیر است.
وی افزود: در استان آذربایجانغربی، ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری، در مجموع ۶۷ راهدارخانه فعال وجود دارد که به عنوان پایگاههای اصلی خدماترسانی در شرایط بحرانی عمل میکنند. همچنین ۳۵۸ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در آمادهباش کامل قرار دارند.
شکری تصریح کرد: در راستای ارتقای توان عملیاتی، تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی استان انجام گرفته و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است. همچنین انبارهای شن و نمک و آشیانههای ماشینآلات برفروب در راهدارخانههای مرکزی مهاباد و اشنویه احداث شدهاند تا پشتیبانی عملیات زمستانی با قدرت بیشتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص امسال، راهاندازی اولین مرکز اورهال و بازسازی ماشینآلات راهداری شمالغرب کشور در آذربایجان غربی است که تاکنون ۸ دستگاه ماشینآلات سنگین را بازسازی و تجهیز کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ایمنسازی گردنه قوشچی، به عنوان یکی از پرترددترین محورهای برفگیر استان، از دیگر پروژههای مهم امسال بوده که با خاکبرداری و تعریض مسیر، ایمنی تردد کاربران جادهای در شرایط لغزندگی و بارش برف را افزایش داده است.
وی افزود: در کنار این اقدامات، ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح محورهای ارتباطی استان آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و درراهماندگی هستند.
شکری با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی از نظر وجود پایانههای مرزی، گفت: تمامی شرکتهای خدماتی مستقر در پایانههای مرزی استان موظف به برفروبی محوطه و محورهای ورودی هستند تا روند تردد و تجارت حتی در سختترین شرایط زمستانی متوقف نشود.
وی بیان کرد: مرکز مدیریت راههای استان نیز به صورت ۲۴ ساعته فعال است و با ۴۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری، ۱۲۳ دستگاه ترددشمار، ۴۲ دوربین کنترل سرعت و ۴ سامانه توزین در حال حرکت (WIM)، شرایط محورهای مواصلاتی را بهصورت برخط پایش میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: راهداران، سربازان گمنام خدمت هستند که در سرمای سوزان زمستان با تلاش شبانهروزی، امنیت و آرامش سفر را برای مردم فراهم میکنند. ما با تمام توان و تجهیزات، آمادهایم تا زمستان امسال را با کمترین مشکل برای کاربران جادهای پشت سر بگذاریم.