به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشست کمیته مراقبت و درمان تب دنگی گفت: به جز بشاگرد، حاجی‌آباد و بستک، در تمام شهرستان‌های استان پشه آئدس مشاهده شده و همه مناطق شهر بندرعباس آلوده گزارش شده‌اند.

آرش رحیمی افزود: بیشترین زیستگاه لارو در چاله آسانسور و مبتلایان از میان کارگران شناسایی شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه نوع ۲ ویروس تب دنگی در استان شناسایی شده است، هشدار داد: در صورت ورود نوع ۱ ویروس، احتمال افزایش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر وجود دارد.

شاهرخی گفت: از هر بیمار دارای علائم مشکوک، آزمایش‌های لازم گرفته می‌شود.

وی افزود: با آغاز بارندگی‌ها احتمال افزایش کانون‌های تکثیر پشه وجود دارد و اگر در ۷۲ ساعت آب‌های راکد جمع‌آوری شوند، از طغیان بیماری جلوگیری می‌شود.