از ابتدای سال تاکنون ۱۳۸ فرد مبتلا به تب دنگی در هرمزگان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشست کمیته مراقبت و درمان تب دنگی گفت: به جز بشاگرد، حاجیآباد و بستک، در تمام شهرستانهای استان پشه آئدس مشاهده شده و همه مناطق شهر بندرعباس آلوده گزارش شدهاند.
آرش رحیمی افزود: بیشترین زیستگاه لارو در چاله آسانسور و مبتلایان از میان کارگران شناسایی شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه نوع ۲ ویروس تب دنگی در استان شناسایی شده است، هشدار داد: در صورت ورود نوع ۱ ویروس، احتمال افزایش موارد ابتلا و مرگومیر وجود دارد.
شاهرخی گفت: از هر بیمار دارای علائم مشکوک، آزمایشهای لازم گرفته میشود.
وی افزود: با آغاز بارندگیها احتمال افزایش کانونهای تکثیر پشه وجود دارد و اگر در ۷۲ ساعت آبهای راکد جمعآوری شوند، از طغیان بیماری جلوگیری میشود.