ریحانه تبارجعفرقلی، همسر شهید محمدجعفر تبارجعفرقلی، پس از سالها صبر و وفاداری در بابل به دیار باقی شتافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم تشییع پیکر مرحومه "ریحانه تبارجعفرقلی" همسر شهید والامقام "محمدجعفر تبارجعفرقلی" از شهدای فراجا، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی در شهرستان بابل برگزار شد.
شهید محمدجعفر تبارجعفرقلی در پاسخ به ندای پیر جماران امام خمینی(ره) و برای حفظ کیان ایران اسلامی، به همراه خیل جوانان عاشق به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شد و در ۲۱ بهمن سال ۱۳۶۴ در منطقه عملیاتی فاو به فیض عظمای شهادت نائل آمد.
همسر این شهید بزرگوار که سالها با صبر و استواری، یاد و آرمانهای همسر شهیدش را زنده نگه داشته بود، پس از سالها وفاداری، دار فانی را وداع گفت.
این مراسم با حضور پرشور مردم قدرشناس بابل و با همراهی مسئولان استانی و شهرستانی برگزار و یک بار دیگر وفاداری و ارادت مردم دیار علویان به آرمانهای شهدا و خانوادههای معزز آنان به نمایش گذاشته شد.