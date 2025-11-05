به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و همزمان با ۱۳ آبان، شهرداری هشت هزار جلد کتاب میان دانش آموزان دلیجان توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادواره شهدای دانش اموز در مدرسه شبانه روزی شهید بهشتی خنداب برگزار شد.

در این مراسم فرماندار خنداب گفت: برگزاری یادواره شهدا مرور تاریخ انقلاب اسلامی است و برگزاری این یادواره‌ها بیانگر ایثار‌ها و از خود گذشتگی‌ها شهدا برای ارامش و امنیت امروز ماست.

-------

همچنین به مناسبت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی مسئولان خنداب با خانواده شهید دانش آموز شهید ذوالفعلی اکبری خندابی دیدار و از مقام والای شهدا تجلیل کردند.

------

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و همزمان با ۱۳ آبان شهرداری دلیجان، هشت هزار جلد کتاب بین دانش آموزان این شهرستان توزیع کرد.