بمناسبت ایام فاطمیه یاد و خاطره دو شهید دانش آموز دفاع مقدس درمحل دبیرستان شبانه روزی دخترانه دوم متوسطه کوثربخش سندرک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس آموزش وپرورش منطقه سندرک گفت: شهدای دانش آموز الگوی واقعی ایثار وشجاعت هستند.

عیسی احمدی افزود: مهمترین رسالت فرهنگی مدارس نهادینه کردن ارزش‌های دینی و انقلابی و زنده نگهداشتن روحیه شهادت طلبی و بصیرت در بین نسل آینده ساز کشور است.

در پایان این مراسم از خانواده معظم دو شهید دانش آموز قدردانی شد.