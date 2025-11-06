به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سعید مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از بندر امیرآباد بهشهر بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید به خبرنگار صدا و سیما در بهشهر گفت: این بندر با تخلیه و جابجایی سالیانه ۵ میلیون تن کالا، رتبه اول را در بین بنادر استان‌های شمالی دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به آینده این بندر گفت: به نظر می‌رسد با این رویه‌ها شاهد افزایش مبادلات تجاری در این بندر باشیم.

از مزیت‌های قانونی برای فعالان اقتصادی در این بندر خبر داد و گفت: مزیت‌های قانونی در این بندر باعث معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای فعالان اقتصادی می‌شود.

وی همچنین از کاهش سود بازرگانی در این بندر خبر داد و با اشاره به چالش پیش رو افزود: با توجه به اینکه سطح آب دریا رو به کاهش است، در آینده تغییراتی باید در این بندر شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: این بندر مورد حمایت ما خواهد بود.

مسرور خاطر نشان کرد به نظر می‌رسد با اعمال منطقه آزاد و این تسهیلات، شاهد افزایش چشمگیر تبادلات تجاری در بندر امیرآباد باشیم.