استاندار بوشهر گفت: طرحهای عمرانی متعددی در دشتستان در دست اجراست که تکمیل آنها طبق برنامه زمانبندی مورد تاکید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در بازدید از طرح مخزن ذخیره آب دالکی در دشتستان اظهار داشت: طرحهایی که در تسهیل روند زندگی مردم تاثیرگذار است از جمله در حوزه آب، راه، آموزش، مسکن و درمان با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد در اولویت تکمیل قرار دارند.
وی گفت: دشتستان در تامین و توزیع آب آشامیدنی مشکلات زیادی داشته و دارد که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، کمبودها را به حداقل ممکن میرسانیم.
زارع با اشاره به روند اجرای طرح مخزن ۲ هزار مترمکعبی دالکی افزود: این طرح ۲ بخش دارد که شامل تکمیل مخزن و همچنین خط انتقال و اتصال به شهر دالکی است.
استاندار بوشهر گفت: برای تکمیل این طرح، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اکنون مخزن، تکمیل شده و آزمایش آب نیز انجام گرفته و برای تکمیل خط انتقال ورودی و خروجی، محوطه سازی و اتاق سرایداری، این اعتبار مورد نیاز است که تامین میشود.