به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی یادواره ١۴ شهید دانش آموز و ۵ شهید فرهنگی شهرستان میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این مراسم گفت: این یادواره با هدف معرفی شهدای دانش آموز استان به نسل جدید برگزار شد.

سردار هدایت اله امیری افزود: شهدای دانش آموز شهرستان میناب، در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ در منطقه قلاویزان در جنوب و غرب کشور به شهادت رسیدند.

وی گفت: دانش آموزان ما دشمن را خوب شناخته‌اند و باید این ویژگی را حفظ و تقویت کنیم.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: بسیج دانش آموزی به عنوان نمادی از شهدای دانش آموز مروج فرهنگ شهادت است.

سر دادن شعار‌های لبیک یا خامنه ایی و مرگ بر امریکا، مداحی، خاطره گویی و اجرای نمایش از برنامه‌های این مراسم بود.

در پایان، از خانواده شهدا و چندجانباز و رزمنده فرهنگی نیز تجلیل شد.