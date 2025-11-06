پخش زنده
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از موافقت مجلس با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما ؛ سید حامد عاملی از تایید قطعی مجلس شورای اسلامی در عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در تعیین تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبانماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی رابه دولت ابلاغ کرد.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع تعرفه خودروهای وارداتی را تایید کرده است.
عاملی با اشاره به پیگیریهای وزارت صمت و اهتمام دولت گفت: با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت اعمال میشود.
وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود،