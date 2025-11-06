معرفی برگزیدگان مرحله استانی مسابقات قرآن کریم مدهامتان در قزوین
برگزیدگان مرحله استانی هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان با عنوان میهمانی آیهها در استان قزوین معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در بخش خواهران کانون فرهنگی هنری مصباح قزوین، کانون فرهنگی هنری شهدای چوبیندر قزوین و کانون فرهنگی هنری راه ظهور تاکستان به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش برادران هم کانون فرهنگی هنری شهدای چوبیندر قزوین، رتبه اول، کانون فرهنگی هنری راهیان نور آوج رتبه دوم و کانون فرهنگی هنری سنجیده قزوین رتبه سوم را از آن خود کردند.
در این دوره از رقابتها، ۷۴ نفر در قالب ۶ گروه از میان ۱۲ تیم خواهران و برادران در رشتههای قرائت، حفظ، اذان، تفسیر، قصهگویی قرآنی و سایر رشتههای مرتبط با قرآن کریم به رقابت پرداختند.
مرحله کشوری این مسابقات در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه در استان همدان برگزار خواهد شد و استان قزوین با حضور ۱۷ نفر در قالب ۶ گروه در تمامی ۱۴ رشته نماینده خواهد داشت.
حجت الاسلام مظفری نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: اگر فرهنگ قرآنی در جامعه ترویج شود، خانواده جایگاه واقعی خود را بازمییابد. بهترین راه برای مصون ماندن از آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای قرآنی است. اگر جوانی در دوران نوجوانی با قرآن انس بگیرد، این انس تا عمق جانش نفوذ خواهد کرد.
امام جمعه قزوین افزود: این رویداد قرآنی، جلوهای از شکوه انس با کلام وحی در میان نوجوانان و جوانان مسجدی استان قزوین بود که با شور و شعور معنوی، گام در مسیر نورانی قرآن گذاشتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم گفت: هیچ اختتامیهای برای بچههای مسجد معنا ندارد؛ امروز روز تقدیر است، اما این مسیر ادامه دارد. اینجا ایستگاه توقف نیست، بلکه آغاز فعالیتهای قرآنی است.
هوشمند افزود: امسال برای نخستینبار مسابقات بهصورت گروهی برگزار شد و استان قزوین در تمامی ۱۴ رشته نماینده کشوری دارد. باید مراقب باشیم که در مسیر فعالیتهای فرهنگی دچار فردگرایی نشویم و روحیه جمعگرایی را تقویت کنیم.
مجتبی میرزایی، مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هم گفت: مزیت این دوره از مسابقات، گروهی بودن آن بود که باعث همافزایی بیشتر شد.
وی افزود: استان قزوین با ۴۲۰ کانون فعال از مجموع ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور، در هر ۱۴ رشته نماینده کشوری دارد.
محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مسیر زندگی ما باید بر اساس قرآن باشد. ما در حوزه قرآن کمکاری کردهایم و بدهکار قرآن هستیم.
وی افزود: قزوین یکی از استانهای پیشرو در رویدادهای قرآنی است. در سختترین لحظات جنگ و اسارت، تنها قرآن آرامبخش دلها بود.