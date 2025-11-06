مهران ضیابری کارشناس هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی تنها یک فن‌آوری جدید نیست بلکه یک فن آوری شالوده شکن است و تاثیر چند وجهی بر جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهران ضیابری افزود: هوش مصنوعی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیت ملی و اجتماعی کشور اثرگذار است. یکی از مهمترین وجوه تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر کودکان و نوجوانان دارد.

این کارشناس هوش مصنوعی بر تاثیر آن بر هویت یابی کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: یکی از آثار منفی استفاده کودکان و نوجوانان از هوش مصنوعی استفاده بیش از پیش از واژگان انگلیسی به جای فارسی در این نسل است.

از دیگر آثار منفی استفاده کودکان و نوجوانان از هوش مصنوعی مشورت گرفتن در امور شخصی و روانشناختی است که می‌تواند منجر به اقدامات ناگواری شود. گفتنی است شهریور ماه امسال یک زوج آمریکایی از شرکت «اوپن‌ای‌آی» به دلیل مرگ پسر نوجوان ۱۶ ساله‌شان شکایت کرده و می‌گویند که چت‌جی‌پی‌تی، چت‌بات این شرکت، او را تشویق به خودکشی کرده بود. در واکنش به این شکایت، شرکت اوپن‌اِی‌آی اعلام کرد که بهبود‌هایی را در تدابیر ایمنی آن ایجاد می‌کند.

مهران ضیابری کارشناس هوش مصنوعی با اشاره به اهمیت آموزش هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان گفت: باید آموزش هوش مصنوعی برای نسل آینده متناسب با فرهنگ ایرانی و نیاز‌های آنها انجام شود.

آموزش جامع هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان می‌تواند به آنها در استفاده صحیح از مواهب هوش مصنوعی کمک کرده و از مخاطرات آن هم جلوگیری کند. در سال ۱۴۰۴ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، فرآیند آموزش رایگان یک میلیون دانش‌آموز و صدهزار معلم در حوزه هوش مصنوعی آغاز کرده است؛ و این نهاد، آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان و معلمان را گامی آینده‌نگرانه برای تربیت نیروی متخصص این حوزه می‌داند.