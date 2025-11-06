به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم آیینی سنتی تیرماه سیزده‌شو (تیرگان) بمناسبت هفته مازندران در روستای تیرکان (کته پشت) از بخش دشت سر آمل برگزار شد.

روستای تیرکان (کته پشت) در شب تیرگان، میزبان نخستین مراسم آیینی "تیرماه سیزده‌شو" بود؛ آیینی کهن که با اجرای برنامه‌های پرشمار فرهنگی و هنری، روح تاریخ و اسطوره را در کوهپایه‌های مازندران زنده کرد.

مسوول برگزاری این آیین سنتی گفت: این مراسم، که با هدف پاسداشت فرهنگ بومی و یادبود "آرش کمانگیر" اسطوره‌ی ملی ایران برگزار شد، با استقبال پرشور اهالی و مهمانان از مناطق اطراف رو‌به‌رو گردید.

مجید امیدی ادامه داد: حماسه‌خوانی و روایت داستان‌های کهن یکی از بخش‌های به‌یادماندنی شب، داستان‌سرایی حماسی در مورد "آرش کمانگیر" و شاهنامه فردوسی بود.

وی ادامه داد: راویان محلی، با بیانی رسا، حاضران را به اعماق تاریخ و اساطیر ایران بردند و یاد و خاطره قهرمانانی را که در فرهنگ این مرز و بوم ریشه دارندرا گرامی می‌دارند.

امیدی هدف از احیای این آیین را زنده نگاه داشتن میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل جوان و همچنین معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستای تیرکان بیان کرد و افزود: این مراسم نه تنها یک رویداد فرهنگی، بلکه تجلی‌گر همبستگی و حس تعلق خاطر عمیق مردم این منطقه به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خود خواهد بود و امید است این رویداد، به سنتی پایدار در سال‌های آتی تبدیل شود.