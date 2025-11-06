پخش زنده
تالار ملی جمهوری اسلامی ایران در هشتمین نمایشگاه بینالمللی واردات شانگهای در چین با شعار «ایران فرهنگی، ایران فناور» گشایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از شانگهای؛ این پاویون به همت مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری راه اندازی شده و هدف آن معرفی چهرهای پویا، خلاق و پیشرو از ایران امروز است.
در این مراسم که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران درچین، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرکل آسیای وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایران در چین برگزار شد، سفیر ایران در چین در سخنانی نمایشگاه واردات شانگهای را دارای جایگاهی برجسته برای تعمیق ارتباطات اقتصادی، فناورانه و فرهنگی میان کشورهای شرکتکننده از جمله ایران دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به دستاوردهای چشمگیر در حوزه علم و فناوری دست یافته و در زمره پیشروان جهانی در زمینههایی همچون نانوفناوری، زیستفناوری و علوم پزشکی قرار گرفته است.
در این دوره از نمایشگاه، مجموعهای از محصولات نوآورانه شامل سامانههای تشخیص پزشکی و داروهای پیشرفته نانویی و زیستی معرفی شده و همچنین ظرفیتهای ایران در حوزه گیاهان دارویی و امکان ایجاد زنجیره ارزش مشترک با چین نیز ارائه شده است.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی بااشاره به اینکه تهران و پکن میتوانند طرح های مشترک پژوهشی، توسعه صنعتی نوین، تولید پاک و همکاری در حوزه استانداردهای فناوری را دنبال کنند، گفت: با ابتکار کمربند و راه، فرصتهای مهمی برای سرمایهگذاری مشترک در بخشهای زیرساخت، صنایع پیشرفته، انرژیهای جدید، حملو نقل هوشمند و اقتصاد سبز وجود دارد؛ فرصتهایی که قابلیت تبدیل به دستاوردهای ملموس برای دو ملت را دارند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی هم در این مراسم حضور ایران در هشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی واردات چین را نماد همافزایی اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور بزرگ با تمدنهای دیرینه دانست و افزود: در شرایطی که جهان با تحولات ژرف اقتصادی، فناورانه و زیستمحیطی روبهروست، ایران و چین با تکیه بر اسناد بالادستی توسعهای خود در مسیر همگرایی راهبردی گام برمیدارند. ایران با تمرکز بر تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی، توسعه صنایع دانشبنیان و ارتقای بهرهوری صنعتی، و چین با سیاست توسعه با کیفیت و ارتقای مصرف داخلی، زمینههای گستردهای برای همکاریهای دوجانبه فراهم آوردهاند.
آقای محمد صادق مفتح با تاکید بر اینکه سیاستهای کلان ایران در صدد توسعه تجارت هدفمند با چین و تعمیق همکاریهای صنعتی و معدنی است، گفت: این همکاریها نهتنها در حوزه صادرات کالاهای ایرانی به بازار بزرگ چین، بلکه در انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک و توسعه زیرساختهای صنعتی و معدنی تعریف شدهاند. ایران با برخورداری از منابع غنی معدنی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، میتواند شریک راهبردی چین در ابتکار کمربند و راه باشد و نقش فعالی در زنجیره تأمین جهانی ایفا کند.
مدیر کل وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین هم در مراسم افتتاحیه غرفه ملی ایران در هشتمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین دو کشور چین و ایران را صاحبان تمدنهای باستانی توصیف کرد و گفت: با ورود به غرفه ملی ایران، میتوانیم میراث عمیق تمدن سنتی را احساس کنیم و همچنین نبض پر جنب و جوش اقتصاد مدرن را ببینیم. فرشهای نفیس ایرانی که در اینجا به نمایش گذاشته شدهاند، نمایانگر فرهنگ و هنر برجسته ایرانی هستند. همزمان، محصولات دانشبنیان که مفهوم «ایران پیشرفته، ایران فناوری» را به نمایش میگذارند نیز به نمایش گذاشته شدهاند و به طور جامع مزایای ایران در صنایع سنتی و نوآوری مدرن را نشان میدهند.
آقای وانگ لیپینگ، نمایشگاه بینالمللی واردات چین را دریچهای مهم برای کشورهای جهان برای به اشتراک گذاشتن بازار وسیع چین و ترویج مشترک توسعه با کیفیت بالا معرفی کرد و گفت: ما امیدواریم که شرکتهای حاضر از این فرصت برای تعمیق درک متقابل با شرکتهای سایر کشورها، بررسی فرصتهای همکاری بیشتر و ایجاد مشترک نتایج همکاری اقتصادی و تجاری سودمند و برد-برد برای هر دو طرف استفاده کنند.
امسال ایران با مشارکت نزدیک به ۷۰ شرکت و تولیدکننده در هشتمین نمایشگاه وردات شانگهای شرکت کرده است. علاوه بر محصولات و کالاهای سنتی ایران همچون، فرش، زعفران و صنایع دستی، در بخش فناوری نیز شرکتهای دانشبنیان ایرانی آخرین دستاوردهای خود را در حوزههای شیمیایی، دارویی، گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی ارائه کردهاند.