به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هادی سبحانیان امروز پنجشنبه در نشستی با روسای اتحادیه‌ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: طبق بند ق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، این سازمان مکلف است به همه اصناف فراخوان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دهد که این مهم از ابتدای دی ماه به اجرا درآمده است .

وی افزود : با این حال اگر روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف مشهد در ارتباط با این تکلیف قانونی مورد و نکته‌ای دارند، قابل تدبیر است، سازمان امور مالیاتی نیز نظر کارشناسی خود را ارایه خواهد داد البته جریمه عمل نکردن به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار سنگین است.

وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور براساس قوانین ابلاغی به سمت سیستمی شدن پیش می‌رود و یک سری اقتضائاتی دارد که باید به آن عمل کرد، اما با این پیش فرض که نباید تکالیف سنگینی را بر دوش مودیان مالیاتی به ویژه مودیان خرد مانند اصناف گذاشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: رویه‌ای که امروز در قوانین وجود دارد آن است که مودی‌ای که به تکالیف قانونی اش عمل می‌کند از یک سری مواهب جدی نیز برخوردار شود، اما اگر شخصی به قانون تمکین نکرد جرایم سنگینی داشته باشد.

سبحانیان با اشاره به مشوق‌های مالیاتی افزود: باید به جایی برسیم که اگر فرد توسط ممیز مالیاتی رسیدگی نشود نیاز به نگهداری دفتر و دستک نداشته باشد، یا اگر استردادی دارد سریعتر استرداد وی انجام شود و در اصطلاح در مسیر سبز قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده طلا، صنوف و صاحبان کسب و کار چندین سال تلاش کردند و در نهایت مجلس شورای اسلامی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.

سبحانیان اضافه کرد: اجرت و سود، اما مشمول مالیات شد با این شرط که طلافروشان صورت حساب خود را در سامانه مودیان ثبت کنند، در غیر این صورت به موجب قانون، مشمول جریمه‌ای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا خواهند شد.

وی ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی طبق قانون تا پایان سال اختیار بخشودگی جرایم پرداخت نشدن مالیات بر ارزش افزوده را دارد، رویکرد نظام مالیاتی این است که مودی خوش حساب در رفع تکالیف خود مسیر سبز داشته باشد و اگر به قانون عمل نکند جریمه سنگین داشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتراض اصناف مبنی بر بازبررسی دوباره پرونده‌های مالیاتی مربوط به چندین سال قبل گفت: برای رفع این مشکل در سال ۱۴۰۲ از مجلس، بندی در قانون بودجه گذاشته شد که سازمان امور مالیاتی بتواند پرونده‌های ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ مانده بود را از مکانیزم ضرایب ساده شده خارج کند.

سبحانیان افزود: رویکرد سازمان این است که کل پرونده‌های قبلی مالیاتی بسته شود که این اتفاق نیز افتاد و چهار تا پنج میلیون پرونده بسته شد و تعداد محدودی پرونده از گذشته باقی مانده است.

وی ادامه داد: طبق قانون، ارزش خودرویی که بیش از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شود و خانه‌های لوکس نیز چنین مالیاتی دارند.