با ورود تجهیزات نوین پزشکی از جمله دستگاه مته الماس، امکان درمان موارد پیچیده تنگی عروق کرونر بدون نیاز به جراحی قلب باز در بیمارستان مهرگان قزوین فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، دکتر فتوحی، متخصص قلب بیمارستان مهرگان، با اشاره به مزایای این روش گفت: با استفاده از تکنیک آنژیوپلاستی، روز به روز تعداد بیمارانی که می‌توانند تحت درمان‌های تخصصی قرار بگیرند، افزایش می‌یابد. این روش به پزشکان امکان می‌دهد عروق کرونر بیماران را مؤثرتر باز کرده و درمان‌های کامل‌تری را در مدت زمان کوتاه‌تری ارائه دهند.

وی افزود: در گذشته، بیماران با رسوب بالای کلسیم و تنگی‌های شدید، امکان دریافت درمان‌های استاندارد را نداشتند. اما اکنون با تجهیزات پیشرفته موجود در بیمارستان مهرگان، تقریباً تمامی موارد بیماری‌های عروق کرونر قابل درمان هستند.

دکتر فتوحی همچنین تأکید کرد: ورود دستگاه‌هایی مانند مته الماس، تحولی بزرگ در درمان بیماری‌های قلبی در استان قزوین ایجاد کرده و امید است بیماران بیشتری بتوانند از این روش‌های نوین بهره‌مند شوند و کیفیت زندگی بهتری را تجربه کنند.