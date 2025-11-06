به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی قمری‌وفا در توییتی به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت؛ سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالا‌های اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالا‌های اساسی و دارو پرهیز دارد؛ البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین بموقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.