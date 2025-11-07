پخش زنده
اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد؛ امروز شرایط جوی پایدار و پدیده غالب در سواحل و جزایر استان در طول روز غبار محلی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وضعیت دریا در محدوده تنگه هرمز با وزش بادهای شمال شرقی کمی مواج پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: ساعات صبح تا ظهر امروز با وزش باد شمال شرقی مناطق غربی تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی میشود. توصیه میشود در این ساعات رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط لازم صورت گیرد.
وی گفت: فردا نیز همین شرایط پایدار جوی و در برخی ساعات گاه وزش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی تا اوایل هفته پیش رو کاهش دمای کمینه در بیشتر نقاط استان و ماندگاری هوای نسبتا سرد در ارتفاعات پیش بینی میشود.