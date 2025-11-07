برای اولین بار در کشور، تفاهم‌نامه اجرای «سکوی شفافیت مالیاتی خراسان رضوی» با محوریت مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری‌ها امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، هدف از اجرای این طرح، شفاف‌سازی فرآیند وصول و تخصیص مالیات‌ها و ارتقای پاسخگویی و اعتماد عمومی در حوزه درآمد‌های شهری است.

این تفاهم‌نامه با تمرکز ویژه بر مالیات بر ارزش افزوده و سهم قانونی شهرداری‌ها از این منبع، تلاش دارد مسیر تأمین مالی طرح‌های عمومی شهری را برای شهروندان قابل مشاهده کند و به پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه شهری عینیت بخشد.

امضای این تفاهم نامه در مراسمی با حضور مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مشهد برگزار شد و تفاهم‌نامه توسط استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان و شهردار مشهد به امضا رسید.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: طرح حاضر با هدف ارائه تصویر شفاف از سهم خراسان رضوی در درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده، نحوه تخصیص سهم شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری مشهد و گزارش‌دهی عمومی طرح‌هایی که با این منابع اجرا می‌شوند، تعریف شده است.

مریدی افزود: براساس مفاد تفاهم‌نامه، زیرساخت داده‌محور این سکو امکان رصد و تحلیل مستمر اطلاعات مالیاتی را فراهم و مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر مدیران شهری و افزایش مشارکت و آگاهی شهروندان ایجاد می‌کند.

او تاکید کرد: این طرح نخستین اقدام رسمی در کشور برای شفاف‌سازی مالیات‌های مرتبط با خدمات شهری و الگویی قابل توسعه برای سایر استان‌هاست.

به گفته وی، همچنین با استقرار سازوکار نظارت مشترک و انتشار دوره‌ای گزارش‌ها، امید می‌رود سطح اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام مالیاتی و مدیریت شهری افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، اجرای مرحله نخست سکوی شفافیت مالیاتی استان آغاز شده است و فرآیند‌های فنی، اجرایی و رسانه‌ای آن تحت نظارت کمیته راهبری و با همکاری همه نهاد‌های مشارکت‌کننده دنبال خواهد شد.