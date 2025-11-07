برای اولین بار در کشور
امضای تفاهمنامه اجرای «سکوی شفافیت مالیاتی خراسان رضوی»
برای اولین بار در کشور، تفاهمنامه اجرای «سکوی شفافیت مالیاتی خراسان رضوی» با محوریت مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداریها امضا شد.
این تفاهمنامه با تمرکز ویژه بر مالیات بر ارزش افزوده و سهم قانونی شهرداریها از این منبع، تلاش دارد مسیر تأمین مالی طرحهای عمومی شهری را برای شهروندان قابل مشاهده کند و به پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه شهری عینیت بخشد.
امضای این تفاهم نامه در مراسمی با حضور مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مشهد برگزار شد و تفاهمنامه توسط استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان و شهردار مشهد به امضا رسید.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: طرح حاضر با هدف ارائه تصویر شفاف از سهم خراسان رضوی در درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، نحوه تخصیص سهم شهرداریها بهویژه شهرداری مشهد و گزارشدهی عمومی طرحهایی که با این منابع اجرا میشوند، تعریف شده است.
مریدی افزود: براساس مفاد تفاهمنامه، زیرساخت دادهمحور این سکو امکان رصد و تحلیل مستمر اطلاعات مالیاتی را فراهم و مبنایی برای تصمیمگیری بهتر مدیران شهری و افزایش مشارکت و آگاهی شهروندان ایجاد میکند.
او تاکید کرد: این طرح نخستین اقدام رسمی در کشور برای شفافسازی مالیاتهای مرتبط با خدمات شهری و الگویی قابل توسعه برای سایر استانهاست.
به گفته وی، همچنین با استقرار سازوکار نظارت مشترک و انتشار دورهای گزارشها، امید میرود سطح اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام مالیاتی و مدیریت شهری افزایش یابد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: با امضای این تفاهمنامه، اجرای مرحله نخست سکوی شفافیت مالیاتی استان آغاز شده است و فرآیندهای فنی، اجرایی و رسانهای آن تحت نظارت کمیته راهبری و با همکاری همه نهادهای مشارکتکننده دنبال خواهد شد.