به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی بهزیستی هرمزگان، این کودک که روز ۱۲ آبان در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس فوت شده است، نشانه‌هایی از کودک آزاری داشته که موضوع باید از سوی پزشکی قانونی بررسی تا نظر نهایی در این زمینه اعلام شود.

پیگیری خبرگزاری صداوسیما از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نشانگر این است که این کودک ۱۱ آبان ماه از بیمارستان رودان با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده و صبح روز ۱۲ آبان فوت شده است.

گرچه خانواده این کودک، علت آسیب دیدگی کودک را افتادن از درخت اعلام کرده‌اند، اما بنا بر آنچه در فضای مجازی منتشر شده، نشانه‌هایی از سوختگی بر روی بدن این کودک مشاهده شده است که احتمال کودک آزاری را تقویت می‌کند.

بنا بر گفته منابع محلی، پدر و مادر این کودک از هم جدا شده بودند و کودک نزد پدرش زندگی می‌کرده است.