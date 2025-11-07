امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی چشم انداز ایران اسلامی را در قوی بودن ترسیم کردند، گفت: استفاده از دانش، قدرت نظامی، فرهنگی و تولید قدرت از مسیر علم و دانش از مولفه‌های اصلی رسیدن به ایران قوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: در جنگ ۱۲ روزه آنچه از کیان ایران اسلامی دفاع کرد قدرت موشکی بود.

وی با گرامیداشت سالگرد شهادت پدر موشکی ایران سردار شهید طهرانی مقدم گفت: ایشان پایه گذار قدرت موشکی کشور است و حق بزرگی بر گردن ما دارد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از متخصصان حوزه هوافضای کشور از جوانان هستند گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم افزایش برد موشکی کشور و داشتن روحیه علوی و عاشورایی برای دفاع است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: شعار مرگ بر آمریکا عقبه‌ی تاریخی دارد.

آیت الله عبادی زاده افزود: این شعار خروجی جنایت‌های استکبار جهانی و سرآغاز حرکت ضد استکباری است.

وی گفت: از ۲۸ مرداد سال ۳۲، آمریکا دشمنی با ملت ایران را آغاز کرد.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانش آموزان افزود: نگاه تاریخی و هویتی ایشان به واقعه ۱۳ آبان، پیروزی ملت بر علیه استکبار جهانی و هویت استقلال طلبانه مردم را به رخ جهانیان کشید.

وی با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی روابط با آمریکا را مشروط به دو چیز می‌دانند افزود: حمایت نکردن از رژیم صهیونیستی و دخالت نکردن درمسائل منطقه دو شرط اصلی برای روابط با آمریکا است.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد ابلاغ سیاست‌های پیشرفت دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در تحقق فرمایشات ایشان، مسئولان باید پاسخگو باشند.

آیت الله محمد عبادی زاده گفت: برپایی روضه‌های خانگی به تقویت اخلاق و حل شدن مشکلات روزمره افراد کمک می‌کند.