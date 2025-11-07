پخش زنده
محفل انس با قرآن با حضور دوقاری نوجوان و جوان بین المللی جهان اسلام بیاد نخستین گرامیداشت ۶ شهید دانش آموز بخش شمیل در شهر شمیل بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول ستاد برگزاری محفل قرآنی گفت: هدف از برگزاری این محفل قرآنی ترویج فرهنگ قرآن و شهدا بین نسلهای کنونی خصوصا نوجوانان و جوانان است.
علی مصدقی پور افزود: این محفل قرآنی بیاد ۶ شهد دانش آموز از شهدای پرواز ایرباس ۱۲ تیر سال۱۳۶۷ و شهدا عملیات کربلای ۴ دفاع مقدس ۸ ساله و نخستین شهید انقلاب در بندرعباس که در سال ۱۳۵۷ بدست ساواک ترور و به فیض شهادت نائل آمدند، برگزار شد.
در این مراسم از ۶ دانش آموزان برتر قرآنی بخش شمیل تجلیل شد؛ و در پایان از خانوادههای معظم شهدا دانش آموز قدردانی شد.
بخش شمیل بندرعباس بیش از ۵۰ شهید تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی کرده است.