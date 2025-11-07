امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت در خطبه‌های این هفته با اشاره به اهمیت توسعه دریامحور و قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان به مهمترین مسائل منطقه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، شیخ طیب پَروَن خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت فرزندان گفت: تربیت صحیح فرزندان از وظایف خانواده‌ها است.

خطبه نماز جمعه میناب

آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت: توسعه دریا محور ضرورت حیاتی برای کشور است و هرمزگان در این زمینه نقشی مهم دارد.

خطبه نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: دشمنان با تحریک گسل‌های قومی، مذهبی و اقتصادی، قصد دارند ایران را از درون دچار فتنه کنند، اما این مردم بصیر همیشه جواب دندانشکنی به آنها داده‌اند.

خطبه نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندرلنگه با تأکید بر ضرورت اتحاد، انسجام و برادری در جهان اسلام، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه چهره‌ای عقلانی از اسلام هستیم.

خطبه نماز جمعه قشم

حجت الاسلام و المسلمین حاجبی امام جمعه قشم گفت: افزایش اهتمام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مرتبط با توسعه دریا محور، می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند.

خطبه نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: جمهوری اسلامی نشان داد که قدرت نظامی در کنار مردمی که برای حق می‌جنگند شکست نمی‌خورد، حتی اگر دو قدرت اتمی دنیا در مقابل آنها باشند.

خطبه نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: حضور پرشور و پررنگ دانش آموزان در مراسم ۱۳ آبان نشان از این است که دانش آموزان ایران بسیار با بصیرت هستند و عشق و علاقه فراوان به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند.

خطبه نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: لازم است زیرساخت‌های توسعه در سواحل مَکران فراهم شود تا اقتصاد دریا محور رونق گیرد و موجب آبادانی کشور شود.

خطبه نماز جمعه بستک

حجت الاسلام و المسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: برگزاری با شکوه مراسم ۱۳ آبان در جامعه ما نشانکر استکبار ستیزی، شجاعت بصیرت و ولایت مداری مردم است.

خطبه نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی کمالی امام جمعه موقت بندر خمیر گفت: راه پیشگیری و دست برتر نسبت به دشمن خود اتکایی در همه ابعاد مخصوصا علمی و نظامی است.

خطبه نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: بشاگرد هم از پس کرانه‌ها مکران به حساب می‌آید و باید در توسعه دریامحور توجه ویژه به این موضوع به نفع مردم منطقه شود.

خطبه نماز جمعه هرمز

حجت الاسلام و المسلمین شهدوستی امام جمعه موقت هرمز گفت: از استاندار هرمزگان خواستاریم در موضوع مشکل آمبولانس دریایی جزیره هرمز شخصا ورود و پیگیری کند.

خطبه نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: فصل اوج برداشت محصولات در منطقه توکهور و هشتبندی نزدیک است که باید مسئولان از الان به فکر بازاریابی و صادرات این محصولات باشند تا دسترنج کشاورزان هدر نرود.